Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και λογοτέχνης Σπύρος Κατσίμης - Το συγκινητικό «αντίο» της κόρης του

Τον θάνατο του παλαίμαχου δημοσιογράφου, ποιητή και λογοτέχνη Σπύρου Κατσίμη, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.

Ο Σπύρος Κατσίμης, δημοσιογράφος, ποιητής και ζωγράφος, γεννήθηκε το 1933 στην Κέρκυρα και έζησε τα παιδικά του χρόνια στους Παξούς.

Ποιος ήταν ο Σπύρος Κατσίμης

Πρωτοεμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα σε ηλικία 22 ετών με διηγήματα και ποιήματα. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε αθηναϊκές εφημερίδες και περιοδικά, μεταξύ των οποίων η Καθημερινή και το περιοδικό Γυναίκα (1971–1981).

Στην ΕΡΤ υπηρέτησε για δεκαετίες τον πολιτισμό. Διετέλεσε υπεύθυνος πολιτιστικών εκπομπών στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, αρχισυντάκτης του πρώτου τηλεοπτικού μαγκαζίνο της ΕΡΤ Κυριακάτικα και υπεύθυνος της εβδομαδιαίας πολιτιστικής εκπομπής της ΕΤ1 Τέχνη και Πολιτισμός (1987–1991).

Έχει εκδώσει δώδεκα ποιητικές συλλογές και μία συλλογή διηγημάτων. Η ποιητική του πορεία ξεκίνησε το 1955 με τη συλλογή Ο Νάρκισσος. Το 2023 κυκλοφόρησε η συγκεντρωτική έκδοση «Η Διαδρομή”, με τα ποιητικά του άπαντα (εκδ. Ζαχαρόπουλος), εικονογραφημένη από τον ίδιο, καθώς τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε στραφεί με ιδιαίτερη αφοσίωση στη ζωγραφική. Έκανε και εκθέσεις ζωγραφικής, με τις δύο τελευταίες να φιλοξενούνται στη Γκαλερί Χρυσόθεμις.

Συνεργάστηκε με τα περιοδικά Επιθεώρηση Τέχνης, Νέα Εστία, Νέα Πορεία, Δοκιμή, Πόρφυρας, Γράμματα και Τέχνες, Μανδραγόρας κ.ά. Ποιήματά του περιλαμβάνονται σε σημαντικές ανθολογίες, μεταξύ των οποίων των Ηρακλή και Ρένου Αποστολίδη, Σπύρου Κοκκίνη, Τάσου Κόρφη, Ισιδώρας Καμαρινέα, Janusz Strasburger, καθώς και στην ανθολογία Η Ελληνική Ποίηση (επιμ. Κώστας Γ. Παπαγεωργίου, εκδ. Σοκόλη). Μέρος του έργου του έχει μεταφραστεί στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά και πολωνικά.

Ήταν παντρεμένος με την Καίτη Κατσίμη-Δήμου και απέκτησαν δύο κόρες, τη Μαργαρίτα και τη Μαριλένα. Τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής του ζούσε μεταξύ Αθηνών και Λευκάδας.

Το τελευταίο του βιβλίο, με τίτλο «Τα Όνειρα», κυκλοφόρησε το 2024.

Ο επίλογός του αποτελεί μια προσωπική διήγηση για την εποχή όπου η δημοσιογραφία συναντήθηκε με την ποίηση, την πεζογραφία και, αργότερα, με τη ζωγραφική.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στο παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας Ψυχικού–Χαλανδρίου (Εθνικής Αντιστάσεως 86), την Πέμπτη στις 11.30 π.μ.

Την επόμενη ημέρα θα ταφεί στους αγαπημένους του Παξούς, όπως επιθυμούσε.

Αντί στεφάνου, όποιος επιθυμεί μπορεί να κάνει δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής για κακοποιημένα παιδιά Ελένη Αγάθωνος του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, στην Τράπεζα Πειραιώς.

Το αντίο της δημοσιογράφου της ΕΡΤ, Μαριλένας Κατσίμη, στον πατέρα της

Με μία ανακοίνωση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Μαριλένα Κατσίμη αποχαιρέτησε τον πατέρα της.

Η ανάρτησή της

«Ο πατέρας μας, Σπύρος Κατσίμης, έφυγε πλήρης ημερών, στα 93 του χρόνια, ήρεμος, κοντά μας. Καταφέραμε να τον κρατήσουμε στο σπίτι μέχρι το τέλος, δίπλα στην αγαπημένη του σύζυγο Καίτη, όπως το ήθελε, με τη φροντίδα της γιατρού του Σοφίας Σκαλίδη, και της Λέιλας, Gulo Karmaza, που τον πρόσεχε σαν δικό της πατέρα. Τον μεγάλο μας πόνο ανακουφίζει το ότι ο μπαμπάς μας κατάφερε να ζήσει χωρίς να βαρεθεί ούτε μια μέρα και να φύγει “νέος” στα 93 του. Δεν ήθελε πολλά ο Σπύρος για να είναι ευτυχισμένος: να γράφει ποιήματα, να ακούει όπερα και κλασική μουσική, να ζωγραφίζει, να κάνει βόλτες, να τρώει με φίλους, να πίνει τον καφέ του, να διαβάζει τα βιβλία και τις εφημερίδες του. Σιγά σιγά σταμάτησαν όλα αυτά, το ένα μετά το άλλο. Για πολύ καιρό έμεινε κατάκοιτος και μπορούσε μόνο να ακούει μουσική — κι αυτό, όμως, του έδινε χαρά. Όταν δεν μπορούσε πια να μιλήσει, επικοινωνούσαμε με το βλέμμα, μέσα από τις όπερες που ακούγαμε μέχρι το τέλος. Και μέσα από τα ποιήματά του:

ΤΟ ΑΙΜΑ

…………………………………………………………………..Στην Καίτη

«Και όπως διασχίζαμε τη μόνη διέξοδο, ματώνοντας στο μονοπάτι με τ’ αγκάθια, δεν ξέρω γιατί άρχισα να ζηλεύω, το δικό σου αίμα, το κόκκινο και τριανταφυλλένιο.»

