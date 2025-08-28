«Έφυγε» πριν χαρεί τη νίκη: Παίκτης του The Chase κέρδισε 115.000 λίρες και πέθανε πριν δει το επεισόδιο

Υπάρχουν στιγμές που η ζωή και η τηλεόραση συναντιούνται με τρόπο που ξεπερνά την ψυχαγωγία και αγγίζει βαθιά την ανθρώπινη ψυχή. Μια τέτοια στιγμή ήταν κι αυτή του Τιμ ΜακΚάρθι, του 64χρονου πρώην καθηγητή από το Τίλντεσλι του Μάντσεστερ, ο οποίος συμμετείχε στο δημοφιλές βρετανικό τηλεπαιχνίδι «The Chase» — και κέρδισε το εντυπωσιακό ποσό των 100.000 λιρών.

Όμως, η αληθινή ανατροπή δεν ήρθε μέσα στο στούντιο, αλλά στη ζωή του. Ο Τιμ έφυγε από τη ζωή, νικημένος από σοβαρή ασθένεια, έναν μόλις μήνα πριν προβληθεί το επεισόδιο που του χάρισε τη μεγαλύτερη νίκη του.

Η συμμετοχή του στο τηλεπαιχνίδι ήταν αποτέλεσμα της προτροπής της οικογένειάς του, που γνώριζε καλά το λαμπρό μυαλό και το πάθος του για τα κουίζ. Ο Τιμ, όμως, ήξερε ότι δεν είχε πολύ χρόνο. Σύμφωνα με την Daily Mail είχε διαγνωστεί με σοβαρή ασθένεια, την οποία επέλεξε να κρατήσει μυστική από την παραγωγή, φοβούμενος ότι ίσως δεν του επιτραπεί να λάβει μέρος.

Όπως αποκάλυψε η σύζυγός του, Ρέιτσελ ΜακΚάρθι, μόνο εκείνη και τα τρία παιδιά τους γνώριζαν την αλήθεια. «Ήταν ενθουσιασμένος που επιλέχθηκε», είπε συγκινημένη. «Αλλά φοβόταν πως, αν γνώριζαν τη διάγνωσή του, δεν θα του επέτρεπαν να αγωνιστεί. Γι’ αυτό κράτησε σιωπή».

Η νίκη και ένα έπαθλο που δεν πρόλαβε να χαρεί

Τα γυρίσματα έγιναν τον Οκτώβριο του 2024. Αν και στην αρχή φαινόταν πως η τύχη δεν ήταν με το μέρος του —απαντώντας σωστά μόνο σε μία ερώτηση—, δεν το έβαλε κάτω. Πήρε τη μεγάλη προσφορά και στον τελικό κατάφερε να ανατρέψει τα πάντα.

Απέναντί του βρέθηκε η Chaser Τζένι Ράιαν, η οποία στον τελικό απάντησε σωστά σε 17 ερωτήσεις. Η τελευταία, μάλιστα, είχε και «ελληνικό» άρωμα: «Ποια γεωλογική περίοδος έχει πάρει το όνομά της από την ελληνική λέξη για τον αριθμό τρία;», ρώτησε ο παρουσιαστής. Η σωστή απάντηση: «Τριασική». Όμως, ο χρόνος είχε τελειώσει, και η νίκη ανήκε στον Τιμ.

100.000 λίρες — περίπου 115.000 ευρώ — κέρδισε, αλλά δυστυχώς, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε γρήγορα. Δεν πρόλαβε ποτέ να αξιοποιήσει το έπαθλο.

Όμως, ήξερε τι ήθελε να μείνει πίσω: όπως αποκάλυψε η σύζυγός του Ρέιτσελ, επιθυμία του ήταν η οικογένεια και οι φίλοι του να συγκεντρωθούν όλοι μαζί σε μια παμπ, τη μέρα της προβολής, να τον δουν να χαμογελά και να νικά.