Έγκυος η Ελεάνα Παπαϊωάννου: «Είναι κάποιες χαρές που έρχονται εκεί που δεν το περιμένεις»

Δεύτερη φορά μητέρα θα γίνει η Ελεάνα Παπαϊωάννου και βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο να κοινοποιήσει την ευχάριστη είδηση μέσω Instagram. Η τραγουδίστρια ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram στο οποίο πρωταγωνιστεί η 8χρονη κόρη της που απέκτησε με τον σύζυγό της, τον μπασκετμπολίστα Δημήτρη Βεργίνη.

«Γίνομαι μεγάλη αδελφή»

«Οι γονείς μου, μετά από 8 χρόνια, θυμήθηκαν να μου κάνουν αδελφάκι. Γίνομαι μεγάλη αδελφή», γράφει σε σημείωμα - ζωγραφιά η κόρη της οικογένειας που πολύ σύντομα θα αποτελεί το πρώτο και το μεγαλύτερο παιδί και τη χαρμόσυνη στιγμή τη ζούμε μαζί τους μέσα από αυτό το τρυφερό βίντεο που ανάρτησε στα social media.