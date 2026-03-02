Εγκλωβισμένος στην «κόλαση» του Ντουμπάι ο Στέντμον Λέμον: Θρίλερ για τον παίκτη του Πανιωνίου

Μια απίστευτη περιπέτεια, που ξεπερνά τα όρια των γηπέδων, βιώνει τις τελευταίες ώρες ο Αμερικανός φόργουορντ του Πανιωνίου, Στέντμον Λέμον.

Ο παίκτης των «κυανέρυθρων», ο οποίος βρισκόταν σε ταξίδι αναψυχής στο Ντουμπάι εκμεταλλευόμενος το κενό στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας εφιαλτικής συγκυρίας, καθώς παραμένει εγκλωβισμένος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η κατάσταση στην περιοχή είναι εξαιρετικά κρίσιμη, με το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB) να έχει αναστείλει τη λειτουργία του μετά από επιθέσεις που προκάλεσαν χάος και πανικό.

Ο Λέμον, όπως και χιλιάδες άλλοι ταξιδιώτες, βιώνει την απόλυτη αβεβαιότητα, καθώς οι πτήσεις προς την Ευρώπη και την Ελλάδα έχουν ακυρωθεί επ’ αόριστον, ενώ οι εικόνες από το σημείο δείχνουν επιβάτες να τρέχουν πανικόβλητοι αναζητώντας καταφύγιο.

Οι άνθρωποι του Πανιωνίου βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία μαζί του, με την ανησυχία στη Νέα Σμύρνη να χτυπάει «κόκκινο». Παρότι ο αθλητής είναι καλά στην υγεία του, η ψυχολογική πίεση από τις εκρήξεις και το σκηνικό έντασης είναι τεράστια, και ο παίκτης περιμένει το «πράσινο φως» για την επιστροφή του στην Αθήνα.