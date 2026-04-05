Εγκαίνια στο νέο σπίτι - στολίδι της Ίντερ Μαϊάμι του οποίου η αξία ζαλίζει - έγραψε ιστορία ο Μέσι

Το όραμα του Ντέιβιντ Μπέκαμ για την Ίντερ Μαϊάμι παίρνει σάρκα και οστά, καθώς τα ξημερώματα της Κυριακής (5/4) εγκαινιάστηκε το Nu Stadium, σε μια αναμέτρηση απέναντι στην Όστιν.

Το πρώτο γκολ στο νέο γήπεδο το έβαλε ένας αντίπαλος, ο Γκιγιέρμε Μπίρο στο 6ο λεπτό, που είδε όμως τον Λιονέλ Μέσι να ισοφαρίζει στο 10', βάζοντας το 5ο του γκολ σε έξι αναμετρήσεις δημιουργώντας έξαλλους πανηγυρισμούς, τους πρώτους στο Nu Stadium.

Όπως ήταν λογικό, πριν την αναμέτρηση το κλίμα ήταν άκρως ηλεκτρισμένο, με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ να απευθύνεται στον κόσμο μαζί με τους συνιδιοκτήτες της ομάδας, Χόρχε και Χοσέ Μας. Ο «Μπέκς» αρχικά ευχαρίστησε τον Μέσι για την προσφορά του στον σύλλογο αποκαλώντας τον «καλύτερο παίκτη στην ιστορία του αθλήματος», ενώ μεταξύ άλλων ανέφερε πως εκτιμά την εμπιστοσύνη των ανθρώπων του Μαϊάμι στο πρόσωπό τους ήταν κομβική για αυτή την ομάδα που δημιουργήσαν πριν έξι χρόνια αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Πιστεύαμε στο Μαϊάμι και το Μαϊάμι πίστευε σε εμάς». Επίσης ο σύλλογος για να τιμήσει τον Αργεντίνο σούπερ σταρ, παραχώρησε ένα τμήμα στην ανατολική πλευρά αφιερωμένο στον ίδιο και το ονόμασε «η κερκίδα του Λέο Μέσι».

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Ίντερ Μαϊάμι αγωνίστηκε στην ομώνυμη πόλη, καθώς μέχρι πρότινος, αφού το γήπεδο ήταν υπό κατασκευή, έπαιζε τα παιχνίδια της στο Chase Stadium στο Φορτ Λόντερντέιλ. Το στάδιο ολοκληρώθηκε μέσα σε τρία χρόνια και κόστισε περίπου 350 εκατομμύρια δολάρια, όμως ολόκληρη η κατασκευή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Πέρα από το Nu Stadium, το οποίο έχει χωρητικότητα 26.700 θέσεις, το συγκρότημα που θα ονομαστεί Miami Freedom Park, θα περιλαμβάνει ένα στάδιο 5.000 θέσεων, χώρο στάθμευσης, ένα ξενοδοχείο 750 δωματίων, ένα εμπορικό χωριό, 58 στρέμματα δημόσιων πάρκων και κοινοτικά γήπεδα ποδοσφαίρου. Όπως ανέφερε ο σύλλογος, δεν απαιτήθηκαν χρήματα από το Μαϊάμι για την κατασκευή του σταδίου, καθώς όλο το εγχείρημα πήρε «σάρκα και οστά» εξ ολοκλήρου από ιδιωτικά κεφάλαια. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το γεγονός πως ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, θέλησε να διαθέσει 8 εκατομμύρια δολάρια σε δημόσια χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση ενός δρόμου γύρω από το στάδιο. Συνολικά η αξία του Miami Freedom Park αναμένεται να αγγίξει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια!

Είναι τρομερό αυτό που έχει καταφέρει ο Μπέκαμ στο Μαϊάμι. Δημιούργησε μια ομάδα από το μηδέν στην Αμερική το 2020, που το ποδόσφαιρο ήταν ακόμα υποανάπτυκτο και έχει καταφέρει να την κάνει ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά brands στον κόσμο, ενώ πλέον θα έχει και το δικό της σπίτι που θα κοσμεί την πόλη.