Εγκαινιάστηκε το myPoint της ΑΑΔΕ - Πιερρακάκης: Το κράτος του 21ου αιώνα δεν έχει πολίτες στο γκισέ

Με αιχμή την ταχύτητα, την απλοποίηση και την καλύτερη εμπειρία του πολίτη, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ εγκαινίασε στον Κεραμεικό το νέο σημείο φυσικής εξυπηρέτησης myPoint, εγκαινιάζοντας ουσιαστικά μια νέα εποχή στη σχέση φορολογουμένου και κράτους.

Παρουσία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης παρουσιάστηκε ως το επόμενο βήμα στον ψηφιακό και λειτουργικό μετασχηματισμό της φορολογικής διοίκησης.

Το myPoint έρχεται να αλλάξει τη φιλοσοφία των παραδοσιακών ΔΟΥ, δημιουργώντας ένα ενιαίο, αναγνωρίσιμο και πιο φιλικό μοντέλο εξυπηρέτησης. Η λειτουργία του βασίζεται σε τρεις διακριτές ζώνες:

• Self-Service Point, όπου ο πολίτης έχει πρόσβαση σε υπολογιστές, εκτυπωτές και καθοδήγηση για ψηφιακές υπηρεσίες.

• Service Point, για πιο σύνθετες φορολογικές υποθέσεις και προσωποποιημένη υποστήριξη.

• Back Office, για εσωτερική, ασφαλή και ταχύτερη επεξεργασία αιτημάτων.

Τα πρώτα στοιχεία από την πιλοτική λειτουργία του Κεραμεικού δείχνουν ήδη υψηλή κινητικότητα:

1.500 πολίτες εξυπηρετήθηκαν μέσα σε μόλις 15 ημέρες

περίπου 100 πολίτες ημερησίως

87% των επισκέψεων αφορούσαν παραλαβή ΑΦΜ ή κλειδαρίθμου

981 αιτήματα ολοκληρώθηκαν από μόλις 3 υπαλλήλους, στοιχείο που αποτυπώνει τη νέα παραγωγικότητα του μοντέλου.

Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε σαφές πολιτικό και διοικητικό στίγμα, συνδέοντας το νέο μοντέλο με τον συνολικό μετασχηματισμό του Δημοσίου:

«Το πραγματικά σύγχρονο κράτος δεν περιμένει τον πολίτη να φτάσει στο γκισέ για να λύσει το πρόβλημά του. Προσπαθεί να προβλέπει την ανάγκη και να δίνει λύση νωρίτερα», σημείωσε.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στον χαρακτήρα της ΑΑΔΕ ως πρότυπο μεταρρύθμισης:

«Η ΑΑΔΕ είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μια θεσμική μεταρρύθμιση μπορεί να αλλάξει όχι μόνο τη λειτουργία του κράτους, αλλά και την κουλτούρα του».

Όπως είπε ο κ. Πιερρακάκης «το κράτος του 21ου αιώνα δεν περιμένει τους πολίτες στο γκισέ, η πρόοδος πρέπει να μετριέται στην πράξη κάθε φορά που ένας πολίτης λέει: αυτή τη φορά το κράτος λειτούργησε».

Παράλληλα, η φυσική εξυπηρέτηση συνδιάζεται με το τηλεφωνικό κέντρο my1521, το οποίο σε λιγότερο από έναν χρόνο κατέγραψε 702.155 εισερχόμενες κλήσεις, απάντησε σε 639.669, πέτυχε 82% service level, με μέσο χρόνο αναμονής 21 δευτερόλεπτα και μέση διάρκεια εξυπηρέτησης σχεδόν 7 λεπτά.