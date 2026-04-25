Εγκαινιάστηκε το νέο τεχνολογικό hub του Euronext Athens

Εγκαινιάστηκε το Σάββατο (25/4) νέο τεχνολογικό hub του Euronext Athens, παρουσία του Έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη και του Γάλλου υπουργού Οικονομικών, Ρολάν Λεσκίρ. Το κέντρο αποτελεί επένδυση του ομίλου Euronext για την ενίσχυση της τεχνολογικής του υποδομής και τη δημιουργία ενός κόμβου καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η επιλογή της Αθήνας για τη δημιουργία του κέντρου αποδεικνύει την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και της αναβάθμισης του ρόλου της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, τονίζοντας ότι το κέντρο θα λειτουργεί ως κόμβος τεχνολογίας και προσέλκυσης ταλέντων. Η Αθήνα θα γίνει το τεχνολογικό hub που θα προσφέρει υπηρεσίες σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές, αξιοποιώντας το ελληνικό ταλέντο, το αναπτυσσόμενο τεχνολογικό οικοσύστημα και τη στρατηγική γεωγραφική της θέση.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών είπε πως η Ελλάδα έχει μπει δυναμικά σε πορεία ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια και η ενοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την Euronext, που αποτελεί μία διπλάσια αγορά από αυτή του Λονδίνου θα έχει κέρδη για όλες τις πλευρές.

Ο Γιάννος Κοντόπουλος, CEO του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τόνισε ότι η Αθήνα γίνεται το τεχνολογικό hub που θα προσφέρει υπηρεσίες σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές.