Εγκεφαλικό: Ερευνητές αποκατέστησαν τη βλάβη με βλαστοκύτταρα ανοίγοντας το δρόμο για νέες θεραπείες

Το εγκεφαλικό αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες αναπηρίας παγκοσμίως, καθώς ο εγκέφαλος έχει περιορισμένη ικανότητα να αναπληρώνει τα νευρικά κύτταρα που χάνονται μετά από μία σοβαρή βλάβη. Μια νέα μελέτη, ωστόσο, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications δείχνει ότι μεταμοσχευμένα πρόδρομα νευρικά κύτταρα μπορούν όχι μόνο να επιβιώσουν μέσα στον εγκέφαλο μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά και να βοηθήσουν ενεργά στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων κυκλωμάτων.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν πρόδρομα νευρικά κύτταρα που δημιουργήθηκαν από πολυδύναμα βλαστοκύτταρα, γνωστά ως iPSCs. Πρόκειται για κύτταρα που παράγονται στο εργαστήριο από ώριμα κύτταρα του σώματος και επαναπρογραμματίζονται ώστε να αποκτήσουν ιδιότητες παρόμοιες με εκείνες των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Στη συνέχεια μπορούν να μετατραπούν σε διαφορετικούς τύπους κυττάρων, όπως νευρώνες.

Στη μελέτη, οι επιστήμονες προκάλεσαν ισχαιμικό εγκεφαλικό σε ποντίκια και επτά ημέρες αργότερα εμφύτευσαν τα νευρικά κύτταρα κοντά στην περιοχή της βλάβης. Η επιλογή αυτού του χρονικού σημείου δεν ήταν τυχαία. Οι ερευνητές εξηγούν ότι τις πρώτες ώρες μετά το εγκεφαλικό ο εγκέφαλος βρίσκεται σε εξαιρετικά «τοξική» κατάσταση λόγω φλεγμονής και οιδήματος, κάτι που δυσκολεύει την επιβίωση των μεταμοσχευμένων κυττάρων.

Τα κύτταρα που επέζησαν και άρχισαν να «μιλούν» με τον εγκέφαλο

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα κύτταρα όχι μόνο επέζησαν για περισσότερο από πέντε εβδομάδες, αλλά άρχισαν να διαφοροποιούνται κυρίως σε ώριμους νευρώνες. Οι επιστήμονες παρακολούθησαν την πορεία τους με ειδικές χρωστικές, διαπιστώνοντας ότι τα κύτταρα εξαπλώθηκαν σε γειτονικές περιοχές του εγκεφάλου και δημιούργησαν προεκτάσεις που έμοιαζαν με φυσιολογικές νευρικές συνδέσεις.

Η μελέτη δεν περιορίστηκε μόνο στην παρατήρηση των κυττάρων. Οι ερευνητές θέλησαν να καταλάβουν αν αυτά επηρεάζουν πραγματικά το τραυματισμένο εγκεφαλικό περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό εξέτασαν τη φλεγμονή, την ανάπτυξη αιμοφόρων αγγείων, τη δημιουργία νέων νευρικών κυττάρων και τελικά τη συμπεριφορά των ζώων. Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα ήταν η μείωση της φλεγμονώδους αντίδρασης. Μετά από εγκεφαλικό, τα μικρογλοιακά κύτταρα – τα «κύτταρα άμυνας» του εγκεφάλου – ενεργοποιούνται έντονα και συχνά επιδεινώνουν τη βλάβη όταν η φλεγμονή παραμένει για μεγάλο διάστημα. Στα ποντίκια που έλαβαν τα μεταμοσχευμένα κύτταρα, οι ερευνητές παρατήρησαν σαφώς μικρότερη ενεργοποίηση αυτών των κυττάρων σε σχέση με τα ζώα που δεν έλαβαν θεραπεία.

Παράλληλα, ο εγκέφαλος εμφάνισε ενδείξεις καλύτερης αγγειακής αποκατάστασης. Στα ζώα που έλαβαν τη θεραπεία εντοπίστηκαν περισσότερα νέα αιμοφόρα αγγεία γύρω από τη βλάβη, μεγαλύτερη αγγειακή πυκνότητα και μικρότερη διαρροή από τα αγγεία, στοιχείο που υποδηλώνει πιο σταθερό αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, επειδή μετά από εγκεφαλικό τα αγγεία συχνά γίνονται «διαπερατά», επιτρέποντας σε ουσίες του αίματος να περνούν στον εγκέφαλο και να προκαλούν επιπλέον φλεγμονή.

Οι επιστήμονες βρήκαν επίσης ενδείξεις αυξημένης νευρογένεσης, δηλαδή δημιουργίας νέων νευρικών κυττάρων. Παρότι ο ενήλικος εγκέφαλος έχει περιορισμένες δυνατότητες αναγέννησης, ορισμένες περιοχές του εξακολουθούν να παράγουν νέα κύτταρα. Στα ποντίκια που έλαβαν μεταμόσχευση, αυτή η διαδικασία φάνηκε να ενισχύεται.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και τα αποτελέσματα στις κινητικές δοκιμασίες. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης κίνησης βασισμένες σε τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να καταγράφουν με μεγάλη ακρίβεια τον τρόπο που περπατούσαν τα ζώα. Τα ποντίκια με τα μεταμοσχευμένα κύτταρα εμφάνισαν καλύτερη ισορροπία, πιο ομαλή κίνηση και λιγότερα λάθη σε δοκιμασίες λεπτής κινητικότητας σε σύγκριση με τα υπόλοιπα.

Η μοριακή επικοινωνία που ίσως κρύβει το κλειδί της αποκατάστασης

Το πιο καινοτόμο κομμάτι της μελέτης ήταν ίσως η ανάλυση της «συνομιλίας» ανάμεσα στα μεταμοσχευμένα κύτταρα και τον εγκέφαλο. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τεχνική αλληλούχισης RNA σε επίπεδο μεμονωμένου κυττάρου, ώστε να εξετάσουν ποια γονίδια ήταν ενεργά σε κάθε κύτταρο ξεχωριστά. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τις μοριακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ μοσχεύματος και εγκεφάλου.

Η ανάλυση αποκάλυψε ότι πολλά από τα μεταμοσχευμένα κύτταρα μετατράπηκαν σε GABAεργικούς νευρώνες, έναν τύπο νευρώνων που ρυθμίζει τη δραστηριότητα των εγκεφαλικών κυκλωμάτων. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή οι συγκεκριμένοι νευρώνες φαίνεται να χάνονται δυσανάλογα μετά από εγκεφαλικό.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτά τα κύτταρα φαίνεται να «επικοινωνούν» με τον τραυματισμένο εγκέφαλο μέσω συγκεκριμένων μοριακών μονοπατιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη νευρικών συνδέσεων, την πλαστικότητα και την καθοδήγηση των νευρικών ινών. Με απλά λόγια, δεν λειτουργούν απλώς ως παθητικά «ανταλλακτικά» νευρικά κύτταρα, αλλά μοιάζουν να δίνουν σήματα που βοηθούν τον εγκέφαλο να οργανώσει εκ νέου τα κατεστραμμένα κυκλώματα.

Αν και επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα αφορούν πειραματικά μοντέλα σε ζώα και όχι σε ανθρώπους, οι συγγραφείς της μελέτης θεωρούν ότι η εργασία προσφέρει μία από τις πιο λεπτομερείς μέχρι σήμερα εικόνες για το πώς οι κυτταρικές θεραπείες μπορεί να βοηθούν τον εγκέφαλο μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.