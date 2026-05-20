Έγκλημα στο Δαφνί: Ομολόγησε τη δολοφονία του 59χρονου την ώρα της ανάνηψης - Τι λέει η ΔΥΠΕ

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 20 Μαΐου στην Πολυδύναμη Νοσηλευτική Μονάδα Ψυχικής Υγείας Αττικής στο Δαφνί, με θύμα έναν 59χρονο ασθενή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, ο 59χρονος εντοπίστηκε περίπου στις 03:25 π.μ. χωρίς τις αισθήσεις του από το νοσηλευτικό προσωπικό στον θάλαμό του.

Άμεσα ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης, ενώ στο σημείο έσπευσαν εφημερεύοντες ψυχίατροι και παθολόγοι. Παράλληλα ειδοποιήθηκαν το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

Παρά τις προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ο ασθενής κατέληξε στις 05:04 π.μ.

Η ομολογία του 48χρονου ασθενή

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας ανάνηψης, περίπου στις 04:30 π.μ., ο 48χρονος ασθενής που νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο φέρεται να δήλωσε ενώπιον μαρτύρων ότι είναι ο δράστης της δολοφονίας.

Η ομολογία έγινε την ώρα που οι νοσηλευτές και οι γιατροί επιχειρούσαν να επαναφέρουν τον 59χρονο, προκαλώντας σοκ στο προσωπικό.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο και κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η διοίκηση της 2ης ΥΠΕ διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το περιστατικό, ενώ καθοριστικής σημασίας θεωρείται το πόρισμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας που θα προσδιορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου.

Παράλληλα, η διοίκηση εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο του ασθενούς και τα συλλυπητήρια προς την οικογένειά του.