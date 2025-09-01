Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Πώς οι Αρχές ξετύλιξαν το κουβάρι - Ποιοι εμπλέκονται στο κύκλωμα

Αστυνομικοί, στρατιωτικοί και επιχειρηματίες φέρονται να εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση με πολλές παράνομες δραστηριότητες που είχε απλώσει τα πλοκάμια της στην Κρήτη.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο αστυνομικός συντάκτης του flash.gr Κώστας Παπαδόπουλος η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, σε εκβιασμούς και σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές συνδέεται και με επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον αστυνομικού.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τον έλεγχο που ασκούσε σε νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς στην κατοχή των εμπλεκομένων βρέθηκαν ξενοδοχεία και beach bars, τα οποία φαίνεται πως χρησιμοποιούνταν για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

Ειδικότερα, σε μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα, νωρίς το πρωί της Κυριακής (31/8) κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, συνελήφθησαν δεκάδες άτομα για εμπλοκή σε κύκλωμα, που δραστηριοποιούνταν σε διακίνηση ναρκωτικών, πώληση όπλων, εκβιασμούς αλλά και «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Αφορμή για την εκκίνηση της έρευνας, αποτέλεσε η έκρηξη στο σπίτι ενός αστυνομικού, που ερευνούσε μία υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός ζήτησε τη βοήθεια από συναδέλφους του, οι οποίοι είχαν πάρει μετάθεση από την Αθήνα στην Κρήτη. Κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση, καθώς βρήκαν τόσο τον ηθικό αυτουργό όσο και τα άτομα που τοποθέτησαν τη βόμβα.

Μέσω επισυνδέσεων και όσο περνούσε ο καιρός, συνειδητοποίησαν ότι βρίσκονταν αντιμέτωποι με ένα μεγάλο εγκληματικό δίκτυο, το οποίο διακινούσε ναρκωτικά, πωλούσε όπλα, αλλά έκανε και εκβιασμούς και «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος. Τα λεφτά που έβγαζαν από τις παράνομες δραστηριότητές τους τα «ξέπλεναν» σε επιχειρήσεις Airbnb, beach bar και ξενοδοχεία. Γι’ αυτό τον λόγο ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα δεν ήταν προσεκτικοί στις τηλεφωνικές επικοινωνίες τους, κάτι που βοήθησε την αστυνομική έρευνα.

Μάλιστα, από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, οι Αρχές έχουν στα χέρια τους στοιχεία που –όπως λένε– μπορούν να ανατρέψουν παλαιότερες δικαστικές αποφάσεις. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου μέλη της ίδιας ομάδας είχαν συλληφθεί με μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, αλλά εμφανίστηκαν ως «χρήστες», με αποτέλεσμα να πέσουν στα μαλακά. Το γεγονός ότι μιλούσαν σε ανοιχτές γραμμές, χωρίς καμία προσπάθεια απόκρυψης, δείχνει την ασφάλεια που ένιωθαν.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 48 συλλήψεις και, σύμφωνα με πληροφορίες, κατάσχεσαν ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, καθώς και πιστόλια, πολεμικά τυφέκια και οχήματα που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι και αργά το απόγευμα της Κυριακής, οι αστυνομικοί μετέφεραν όπλα που εντόπιζαν σε διάφορα σημεία προς την Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων.

Οι δύο «εγκέφαλοι»

Δύο αδέλφια από τα Χανιά, γνωστά για τις σκοτεινές τους διαδρομές και παλιές υποθέσεις εκβιασμών, φέρονται -σύμφωνα με τη δικογραφία της Ασφάλειας– να είναι οι «εγκέφαλοι» της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη.

Οι δύο άνδρες, με φήμη που ξεπερνά τα όρια της τοπικής κοινωνίας, είχαν καταφέρει –όπως υποστηρίζουν αστυνομικοί κύκλοι– να χτίσουν αυτοκρατορία στον τουρισμό, αξιοποιώντας την «περίεργη ανοχή» που έδειχναν τα προηγούμενα χρόνια οι τοπικές Αρχές. Διατηρούσαν πολυτελές ξενοδοχείο έξω από τα Χανιά, οδηγούσαν υπερπολυτελή αυτοκίνητα και ζούσαν σε βίλες που θύμιζαν… Μύκονο στην καρδιά της Κρήτης.

Η σύνδεση με την απαγωγή Λεμπιδάκη

Παράλληλα, κάποιοι από τους εμπλεκόμενους φέρονται να είχαν ισχυρούς δεσμούς με πρόσωπα που είχαν απασχολήσει την ΕΛ.ΑΣ. για την πολύκροτη απαγωγή Λεμπιδάκη. Αν και όλοι τότε κρίθηκαν αθώοι, η σκιά αυτής της σύνδεσης ενισχύει την εικόνα ενός δικτύου με βαθιές ρίζες.

Και όπως σχολιάζουν αξιωματικοί της Ασφάλειας Χανίων, όλα αυτά δεν είναι παρά «η κορυφή του παγόβουνου»…

Τουλάχιστον 48 συλλήψεις

Για την εν λόγω υπόθεση οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων προχώρησαν σε τουλάχιστον 48 συλλήψεις. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι κι ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο, αλλά και δυο στρατιωτικοί (ένα στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού και ένα στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας).

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί ακόμη από τις ΟΠΚΕ Χανίων, Ηρακλείου και Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανίων και Ηρακλείου και της ΕΚΑΜ Κρήτης, ενώ οι έρευνες έγιναν παρουσία 8 εισαγγελικών λειτουργών στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. έχουν κατασχεθεί όπλα (σ.σ. ανάμεσα τους πολεμικά τυφέκια και πιστόλια), ναρκωτικά (σ.σ. κάνναβη και κοκαΐνη), αλλά και οχήματα των εμπλεκομένων. Επίσης, έχουν κατασχεθεί κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.ά. ψηφιακά πειστήρια που θα σταλούν στη ΔΕΕ.