Εγκλωβισμένοι στη Γαύδο μαθητές από τη Βούλα που συμμετείχαν στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου

Σε μια κίνηση αλληλεγγύης στους μαθητές της ακριτικής Γαύδου, μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας ταξίδεψαν στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης για να συμμετάσχουν στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου και να παρελάσουν μαζί με τα λιγοστά παιδιά του νησιού.

Ωστόσο, η αποστολή τους εξελίχθηκε σε περιπέτεια, καθώς λόγω καιρικών συνθηκών, το πλοίο παραμένει δεμένο στο λιμάνι. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, Γιώργος Ντούτσουλης, μιλώντας στην ΕΡΤnews, περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Όπως εξήγησε, το πλοίο που συνδέει το νησί με τα Σφακιά είναι ανοιχτού τύπου, γεγονός που καθιστά αδύνατο τον απόπλου, όταν οι άνεμοι ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Η παρατεταμένη παραμονή στο νησί κινητοποίησε τον κρατικό μηχανισμό. Σύμφωνα με τον κ. Ντούτσουλη, υπήρξε άμεση ενημέρωση από την κυβέρνηση πως, σε περίπτωση που ο καιρός δεν επιτρέψει τη δρομολόγηση του συμβατικού πλοίου σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου, θα επιστρατευτεί φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού για τον απεγκλωβισμό μαθητών και γονέων.



Ο κ. Ντούτσουλης περιέγραψε και την καθημερινότητα των μαθητών στο νησί όλες αυτές τις μέρες, σημειώνοντας πως περνούν τέλεια και δεν θέλουν να φύγουν.



Παράλληλα, δεν παρέλειψε να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα για την πραγματικότητα των ακριτικών νησιών. «Μέσα από τη δική μας δοκιμασία, η οποία προφανώς έχει ημερομηνία λήξεως, αποτυπώνεται με τον πιο γλαφυρό τρόπο η απομόνωση που βιώνουν αυτά τα νησιά», τόνισε.