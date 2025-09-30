Εγκλωβισμός χρυσοθήρα σε σπηλιά στη Λάρισα: Δύσκολο το έργο της ΕΜΑΚ - Σημάδια ζωής από τον 53χρονο

Σημάδια ζωής φαίνεται να έδειξε ο 53χρονος χρυσοθήρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων στην περιοχή του οδικού δικτύου μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης.

Οι πυροσβέστες μαζί με τον γιατρό επιχείρησαν να προσεγγίσουν τον άνδρα, αλλά προκλήθηκε κατολίσθηση, σύμφωνα με το onlarissa. Έκαναν και δεύτερη προσπάθεια, καταφέρνοντας τελικά να χορηγήσουν στον εγκλωβισμένο άνδρα οξυγόνο, με αποτέλεσμα να ανταποκριθεί, μεταδίδει το τοπικό μέσο.

Λόγω του φόβου για νέα κατολίσθηση, κλήθηκαν ειδικές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τη Θεσσαλονίκη, με σκοπό να κατασκευάσουν ειδικά υποστηλώματα για να προσεγγιστεί με ασφάλεια ο 53χρονος και να ανασυρθεί στην επιφάνεια.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στο σημείο βρέθηκαν τέσσερις συνολικά άνδρες οι οποίοι πιθανόν και να έσκαψαν δημιουργώντας ένα αυτοσχέδιο «λαγούμι» μήκους 22 με 25 μέτρων αναζητώντας λίρες. Ένας από αυτούς κάλεσε για βοήθεια, ενώ μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γόννων, καθώς φέρεται να υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο.

Γιατί έψαχναν στην περιοχή

Κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι «υπάρχουν μύθοι για την περιοχή», ενώ οι άνδρες φέρονται να έψαχναν για αρκετό καιρό.

«Υπάρχουν μύθοι για την περιοχή. Υπάρχουν πάρα πολλά σπηλαιώματα στην πλαγιά του Ολύμπου, ένα από τα πολλά είναι η σπηλιά του Μάγγου. Κατά καιρούς ψάχνουν διάφοροι για χρυσό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Φωτογραφίες που έφερε στη δημοσιότητα το onlarissa δείχνουν μια πολύ λεπτή σπηλιά – σήραγγα. Στις φωτογραφίες διακρίνεται ο αεραγωγός που έχει τοποθετηθεί ώστε να διοχετεύεται οξυγόνο εντός της σπηλιάς όπου είναι περιορισμένο.

