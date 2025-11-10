Έγκυος εγκλωβίστηκε στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα - Αστυνομικός τη μετέφερε στο μαιευτήριο

Τυχερή μέσα στην ατυχία της ήταν μια νεαρή εγκυμονούσα η οποία βρισκόταν στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα το πρωί της Δευτέρας 10/11 όταν ξέσπασε η σφοδρή καταιγίδα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό της.

Αστυνομικός του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Πελοποννήσου ο οποίος βρισκόταν στο σημείο και συντόνιζε την κίνηση των οχημάτων, με καίρια παρέμβαση, βοήθησε να απεγκλωβιστεί η γυναίκα και να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο καθώς η κατάστασή της έχριζε επείγουσας παρακολούθησης.

Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, πέντε οχήματα ακινητοποιήθηκαν – τρία στο ρεύμα προς Αθήνα και δύο προς Καλαμάτα. Ανάμεσά τους και το αυτοκίνητο της γυναίκας, που βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και έχρηζε επείγουσας μεταφοράς σε νοσοκομείο προκειμένου να γεννήσει.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, χωρίς δισταγμό, αστυνομικός της Τροχαίας μετέφερε την ετοιμόγεννη με το υπηρεσιακό του όχημα, διασχίζοντας τα πλημμυρισμένα σημεία του δρόμου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, όπου λίγη ώρα αργότερα γέννησε ένα υγιέστατο μωρό.

Το Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, μαζί με τον αστυνομικό που τη μετέφερε, επισκέφθηκαν τη μητέρα στο νοσοκομείο για να της ευχηθούν για τη γέννηση του παιδιού της.

Πηγή: ΕΡΤ

Μέσα στην κακοκαιρία και τις δυσκολίες στον δρόμο, η πράξη αυτή αποτέλεσε μια μικρή αλλά ουσιαστική στιγμή ανθρωπιάς.