«Εγώ τα σκότωσα»: Ομολόγησε η 50χρονη στη Γαλλία για τα δυο βρέφη που βρέθηκαν στον καταψύκτη της

Σοκ προκαλεί η ομολογία της 50χρονης στη Γαλλία η οποία αποκάλυψε ότι η ίδια είχε τοποθετήσει τα άψυχα σώματα δυο βρεφών στον καταψύκτη του σπιτιού της αμέσως μετά την γέννησή τους.

Τα δυο βρέφη τα οποία εικάζεται ότι γεννήθηκαν μεταξύ του 2011 και του 2018 γεννήθηκαν στο ίδιο σπίτι, σύμφωνα πάντα με την κατάθεση της γυναίκας, η οποία αποκάλυψε ότι τα τύλιξε και τα τοποθέτησε στον καταψύκτη που βρισκόταν στο πλυσταριό. Ο εισαγγελέας της Μπεζανσόν όπου διαπράχθηκε το έγκλημα εξήγησε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ότι η γυναίκα «απέκρυψε» τις εγκυμοσύνες της από τον οικογενειακό και φιλικό περίγυρό της και «έβρισκε διάφορες δικαιολογίες» όταν την ρωτούσαν για το πώς έβαλε βάρος, ενώ φορούσε «φαρδιά ρούχα για να κρύβει» το σώμα της.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης η 50χρονη «έκλαιγε και έλεγε ότι λυπάται για τα παιδιά και για την οικογένειά της», πρόσθεσε ο εισαγγελέας.

Έχει εννέα παιδιά από τρεις διαφορετικούς άνδρες

Υπενθυμίζεται ότι ο σύντροφός της είναι εκείνος που την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου εντόπισε τα άψυχα σώματα μέσα στον καταψύκτη και αμέσως κάλεσε τις Αρχές αφού προηγουμένως είχε αναφέρει ότι η γυναίκα είχε φύγει από το σπίτι αιφνιδιαστικά από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η μητέρα, που έχει αποκτήσει εννέα παιδιά από τρεις διαφορετικούς πατέρες, εγκατέλειψε τα τέσσερα μικρότερα παιδιά της, ηλικίας από 14 έως 20 ετών, τον πατέρα τους και ένα μεγαλύτερο παιδί από άλλη σχέση της.

Λόγω της φυγής της, το σπίτι ήταν «σε κατάσταση αναδιοργάνωσης» όταν έγινε και η μακάβρια ανακάλυψη. Μάλιστα μέλη της οικογένειας προσέθεσαν στις Αρχές ότι τον καταψύκτη χρησιμοποιούσε αποκλειστικά εκείνη και δεν επέτρεπε σε κανένα να τον πλησιάσει. Από την πλευρά του, ο σύντροφός της, που τέθηκε επίσης υπό κράτηση, δηλώνει ότι «αγνοούσε παντελώς τις εγκυμοσύνες» και ότι «έπεσε από τα σύννεφα». Προς το παρόν δεν του έχει ασκηθεί δίωξη.

Η μητέρα συνελήφθη στην περιοχή του Παρισιού, χωρίς να προβάλει αντίσταση, και τέθηκε υπό κράτηση με την κατηγορία της δολοφονίας. Χρονολογεί τις δύο τελευταίες εγκυμοσύνες της «μεταξύ του 2011, όταν γεννήθηκε το τελευταίο (εν ζωή) παιδί της και του 2018, όταν ξανάρχισε να δουλεύει», είπε η δικαστής Κριστίν ντε Κιρέζ.

Η νεκροψία-νεκροτομή στα δύο βρέφη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, προκειμένου να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία του θανάτου τους.

