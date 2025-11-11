Έγραψε ιστορία η Καρδίτσα (82-78) κόντρα στην Οστάνδη - Προκρίθηκε στην επόμενη φάση του BCL

Η Καρδίτσα φιλοξένησε στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Basketball Champions League την Οστάνδη του Γιώργο Δέδα και την κέρδισε με σκορ 82-78, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στο Play-In Tournament του θεσμού, αφού έχει σίγουρη την τρίτη θέση του ομίλου της.

Η αντίπαλός της, έχει χάσει τέσσερις συνεχόμενες φορές και έχει αποκλειστεί μαθηματικά! Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο από το πρώτο, μέχρι και το τελευταίο του λεπτό. Οι άμυνες είχα τον πρώτο λόγο και όπως φάνηκε, εκείνη της ελληνικής ομάδας ήταν πιο... σκληρή.

Το ματς συνόδευσε με θετικό πρόσημο η Καρδίτσα, αλλά ένας τραυματισμός του Φράνσις Οκόρο χάλασε την βραδιά των γηπεδούχων. Ο νέος σέντερ του συλλόγου τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Έλις, Τζέφερσον και Δίπλαρος ξεχώρισαν για τους νικητές, που ανέβηκαν στο 2-2! Η Οστάνδη αποτελεί... μόνιμο θύμα της Καρδίτσας, η οποία την κέρδισε και κατά τη διάρκεια της πρώτης αγωνιστικής.

Σημείο-κλειδί, ήταν όπως προαναφέρθηκε η αμυντική λειτουργία των γηπεδούχων, που στο τελευταίο δεκάλεπτο επέτρεψε στους αντιπάλους της μόλις πόντους.

Μπορείτε ΕΔΩ να δείτε την στατιστική ανάλυση της αναμέτρησης.

Τα Δεκάλεπτα: 18-21, 34-37, 58-58, 82-78

Πηγή: athletiko.gr