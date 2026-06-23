Έγραψε ιστορία ο Ρονάλντο: Έγινε ο πρώτος που σκόραρε σε 6 διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα
Ο Κριστίανο Ρονάλντο κατέρριψε ένα ακόμα ρεκόρ, κα΄θώς έγινε ο μοναδικός παίκτης που σκοράρει σε έξι διαφορετικά Μουντιάλ.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει την δική του ιστορία καθώς έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε έξι διαφορετικά Μουντιάλ.
Έξι λεπτά ήταν αρκετά για τον Πορτογάλο αστέρα για να σημειώσει αυτό το ιστορικό ρεκόρ κόντρα στο Ουζμπεκιστάν, ενώ τριάντα τρία λεπτά αργότερα διπλασίασε τα τέρματα του.