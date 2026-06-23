Σπορ Παγκόσμιο Κύπελλο Κριστιάνο Ρονάλντο Ποδόσφαιρο

Έγραψε ιστορία ο Ρονάλντο: Έγινε ο πρώτος που σκόραρε σε 6 διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα

Ο Κριστίανο Ρονάλντο κατέρριψε ένα ακόμα ρεκόρ, κα΄θώς έγινε ο μοναδικός παίκτης που σκοράρει σε έξι διαφορετικά Μουντιάλ.

IMAGN IMAGES via Reuters/Troy Taormina
IMAGN IMAGES via Reuters/Troy Taormina
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει την δική του ιστορία καθώς έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε έξι διαφορετικά Μουντιάλ.

Έξι λεπτά ήταν αρκετά για τον Πορτογάλο αστέρα για να σημειώσει αυτό το ιστορικό ρεκόρ κόντρα στο Ουζμπεκιστάν, ενώ τριάντα τρία λεπτά αργότερα διπλασίασε τα τέρματα του.

Δείτε τα γκολ του Ρονάλντο

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Παγκόσμιο Κύπελλο Κριστιάνο Ρονάλντο Ποδόσφαιρο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader