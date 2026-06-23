Έγραψε ιστορία ο Ρονάλντο: Έγινε ο πρώτος που σκόραρε σε 6 διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει την δική του ιστορία καθώς έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε έξι διαφορετικά Μουντιάλ.

Έξι λεπτά ήταν αρκετά για τον Πορτογάλο αστέρα για να σημειώσει αυτό το ιστορικό ρεκόρ κόντρα στο Ουζμπεκιστάν, ενώ τριάντα τρία λεπτά αργότερα διπλασίασε τα τέρματα του.

The only man to score in six World Cups.



We're lucky to witness 🐐 pic.twitter.com/pmUAGxcOYs — SportsCenter (@SportsCenter) June 23, 2026

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