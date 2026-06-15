«Είχα το μαχαίρι στο λαιμό μου»: Σοκάρει η μαρτυρία οδηγού ταξί στο Flash που έπεσε θύμα ληστείας

«Με απειλούσε συνεχώς με το μαχαίρι, οπότε αναγκάστηκα να του δώσω τα χρήματα» δηλώνει αποκλειστικά στον FLASH ο οδηγός ταξί Γρηγόρης Μπισμπίκος, που έπεσε θύμα ληστείας από ζευγάρι, τα ξημερώματα, στην Αιγάλεω.

Ο 53χρονος επαγγελματίας οδηγός περιγράφει τις στιγμές τρόμου που έζησε, όταν ο πελάτης αποδείχθηκε ληστής και απείλησε να τον σκοτώσει, αν δεν του έδινε τις εισπράξεις αλλά και το κινητό του τηλέφωνο. «Μόλις γύρισα το κεφάλι μου κατάλαβα ότι είχε το μαχαίρι στο λαιμό μου. Του έδωσα τα χρήματα, μου ζήτησε και το κινητό και μετά σηκώθηκε με την γυναίκα και έφυγαν», λέει το θύμα της ληστείας.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα. Λίγο νωρίτερα, το ζευγάρι είχε επιβιβαστεί στο ταξί στην πλατεία Πλαστήρα, ζητώντας από τον οδηγό να κατευθυνθεί προς το νοσοκομείο Λοιμωδών. Όμως, πριν φτάσουν, ο άνδρας, ηλικίας περίπου 25 ετών, τράβηξε μαχαίρι και φανέρωσε τις πραγματικές του προθέσεις.

Ακούστε τη μαρτυρία του οδηγού ταξί στον FLASH:

Όπως δηλώνει ο επαγγελματίας οδηγός ταξί, συνάδελφοί τού ανέφεραν ότι έχουν πέσει θύματα ληστείας από ένα ζευγάρι που μοιάζει στην περιγραφή. Μάλιστα οι δράστες ζήτησαν από τους οδηγούς να τους μεταφέρουν στον ίδιο προορισμό, δηλαδή στο νοσοκομείο Λοιμωδών.

Ακούστε τη μαρτυρία του οδηγού ταξί στον FLASH:

