«Είχε πολιτικό ανάστημα χωρίς έπαρση»: Συγκίνησε ο Κακλαμάνης με τον επικήδειο στην κηδεία Σουφλιά

«Υπάρχουν στιγμές που ο δημόσιος λόγος γίνεται δύσκολος. Αποχαιρετώ ένα δομικό συνδιαμορφωτή της Ελλάδος των έργων, της συνέπειας, των αξιών», είπε στις πρώτες του κουβέντες στον επικήδειο λόγο ο Νικήτας Κακλαμάνης, αποχαιρετώντας τον Γιώργο Σουφλιά.

Μόλις ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου, ο Προέδρος της Βουλής είπε μεταξύ άλλων ότι ο Γιώργος Σουφλιάς σφυρηλάτησε τη φυσιογνωμία του ενεργού πολίτη.

Ο συγκινητικός επικήδειος του Νικήτα Κακλαμάνη: «Είχε πολιτικό ανάστημα χωρίς έπαρση»



Βίντεο: Μιχάλης Λεγάκης pic.twitter.com/yQAIIhAtb7 — Flash.gr (@flashgrofficial) June 8, 2026

«Μοιραστήκαμε κοινούς αγώνες και μάχες σε εύκολες και δύσκολες στιγμές. Μοιραστήκαμε και την κοινή πίστη σε μια πολιτική παράδοση που διαμόρφωσε τη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Ο Γιώργος ήταν σταθερός, ψύχραιμος, με άποψη, με θάρρος να διαφωνεί και με γενναιοδωρία να συνθέτει», υπογράμμισε ο κ. Κακλαμάνης.

«Ξεκίνησε από χαμηλά και όσο ψηλά κι αν έφτασε, δεν απομακρύνθηκε από την αίσθηση του μέτρου και της ταπεινότητας που τον χαρακτήριζε», συνέχισε, ενώ ανάφερε πως ο Γιώργος Σουφλιάς «πίστευε ότι πολιτική χωρίς ήθος δεν έχει διάρκεια και παράταξη χωρίς αξίες δεν έχει λόγο ύπαρξης».

«Είχε πολιτικό ανάστημα χωρίς έπαρση. Σε ευχαριστώ για τη διαδρομή, για την πίστη στις αξίες μας, Η μνήμη σου θα παραμείνει ζωντανή όχι μόνο για όσα έκανες αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο στάθηκες στη δημόσια ζωή. Καλό ταξίδι αγαπημένε μου φίλε Γιώργο», πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Βουλής.

Αξίζει να σημειωθεί πως το «παρών» στην κηδεία έδωσαν πολλοί πολιτικοί και παλιοί πολιτικοί συνοδοιπόροι του Γιώργου Σουφλιά, μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής αλλά και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.