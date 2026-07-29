«Είδα πολλούς αστυνομικούς και φοβήθηκα» - Αυτός είναι ο Αιγύπτιος που συνελήφθη με την χειρομβοβίδα

των Παναγιώτη Σουρέλη, Γιώτας Κηπουρού

Ένας Αιγύπτιος καλουπατζής, που το τελευταίο διάστημα δούλευε σε οικοδομή στην Κηφισιά, είναι ο άνδρας που θα πετούσε τη χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Όπως όμως είπε ο 30χρονος κατηγορούμενος στην απολογία του, άλλαξε γνώμη, όταν είδε τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έξω από την κατοικία του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. «Στις 21 Ιουλίου και ώρα 21:12 πήγα στην οδό (σ.σ. την αναφέρει) χρησιμοποιώντας λεωφορείο και μετρό. Όταν έφτασα στο σημείο, τράβηξα βίντεο με την κάμερα του κινητού μου τηλεφώνου. Είδα ότι υπάρχουν πολλοί αστυνομικοί και αμέσως επικοινώνησα με τον ομοεθνή μου (σ.σ. ηθικός αυτουργός) και του είπα ότι δεν μπορώ να το κάνω γιατί φοβήθηκα. Εκείνος μου είπε να πάω στις 04:00 να παρακολουθήσω την αστυνομία και του απάντησα, ότι δεν γίνεται να ξαναπάω εκεί. Μετά με πήρε ξανά τηλέφωνο και μου είπε, αν γίνεται να πάω από την πίσω πλευρά του σπιτιού και να τοποθετήσω τη βόμβα. Να την πετάξω πάνω στην ταράτσα ή, αν δεν μπορώ να την πετάξω, να την αφήσω δίπλα στο σπίτι. Του απάντησα ότι δεν γίνεται να ξαναπάω εκεί και τότε έκλεισε το θέμα» είπε ο 30χρονος στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH.

«Πρέπει να βάλουν την βόμβα για εκφοβισμό»

Ο συλληφθείς, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή, δεν κατονόμασε τον εισαγγελέα, παρά μόνο την διεύθυνση κατοικίας, ίσως επειδή δεν ήξερε ποιος ήταν ο στόχος. Ίσως και να τον ένοιαζε μόνο η αμοιβή των 2.000 ευρώ. Παρά την άρνησή του να εκτελέσει την αποστολή υπό το φόβο των αστυνομικών, τελικά δέχθηκε να παραλάβει τη χειροβομβίδα. Τις οδηγίες λάμβανε από έναν ομοεθνή του που κρατείται στις φυλακές Διαβατών. «Τον ομοεθνή μου δεν τον έχω δει από κοντά, αλλά γνωρίζω ότι είναι στη φυλακή και ότι έχει φάει δις ισόβια για ανθρωποκτονία και κλοπή. Μου είπε τηλεφωνικά ότι θα συναντηθώ τις επόμενες ημέρες με κάποιον, που θα μου δώσει ένα ποτήρι καφέ που περιέχει μία βόμβα και εγώ με τη σειρά μου έπρεπε να την βάλω στην πόρτα ενός σπιτιού ή να την πετάξω όπως είναι στο μπαλκόνι. Μου εξήγησε ότι απειλούν κάποιον και πρέπει να βάλουν την βόμβα για εκφοβισμό. Ζήτησα ο ίδιος να πάω να εξερευνήσω το χώρο… Την Παρασκευή 24/7 (σ.σ. μετά την άρνησή του) μου είπε να πάω σε μια συνάντηση να πάρω τη βόμβα και τα λεφτά και θα αποφάσιζε τι θα την έκανε, μήπως την πωλούσε. Η αμοιβή μου αν έκανα αυτά που μου είχε ζητήσει από την αρχή, ήταν 2.000 ευρώ και θα τα έπαιρνα με την επιτυχία της αποστολής», φέρεται να είπε ο 30χρονος.

Από την πλευρά του ο 31ενός ετών Αιγύπτιος που είναι έγκλειστος στις φυλακές Διαβατών, φέρεται να υποστήριξε: «Εγώ τον έστειλα να πάρει τη βόμβα, επειδή έχω μαλώσει με κάποια επικίνδυνα άτομα, προκειμένου να την κρύψει κάπου για να την έχω διαθέσιμη για δική μου προστασία». Μέσα στο κελί του βρέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο «Dragon» και ο Έλληνας προμηθευτής

Σημαντικό ρόλο στην σοβαρή αυτή υπόθεση έχουν, σύμφωνα με το «ελληνικό FΒΙ», ακόμη δύο άτομα τα οποία παραμένουν ασύλληπτα. Το πρώτο είναι ένας άνδρας με το παρατσούκλι «Dragon», ο οποίος δεν έχει ταυτοποιηθεί. Όπως φέρεται να υποστήριξε ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο έγκλειστος στις φυλακές Διαβατών «μου είπε ότι θα έδινε το τηλεφωνικό μου αριθμό σε κάποιον με το όνομα Dragon. Αφού μου είπε τι θα κάνω, ήρθε στο τηλέφωνό μου μήνυμα από τον Dragon με το στίγμα του δρόμου». Μάλιστα ο «Dragon» φέρεται να τον παρότρυνε να προκαλέσει και εμπρησμό σε μια καφετέρια στην Καλλιθέα και θα λάμβανε 1.000 ευρώ, όμως ο Αιγύπτιος ισχυρίζεται ότι αρνήθηκε και αυτή την πρόταση.

Εικόνα από το όπλο, τη χειροβομβίδα και τα μετρητά που κατάσχεσε η ΕΛΑΣ

Το δεύτερο πρόσωπο το οποίο αναζητείται, είναι ένας 27χρονος Έλληνας, εις βάρος του οποίου έχουν σχηματιστεί στο παρελθόν δικογραφίες και για άλλα αδικήματα. Είναι ο άνδρας που κατηγορείται ότι έδωσε τη χειροβομβίδα στον 30χρονο Αιγύπτιο. Ο τελευταίος φέρεται να ισχυρίστηκε, ότι ο «Dragon» του έστειλε το σημείο συνάντησης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, ωστόσο στη συνέχεια άλλαξε την τοποθεσία, στέλνοντάς του το δεύτερο σημείο, στη Γλυφάδα. Εκεί «ήρθε ένας νεαρός και μου έδωσε ένα χάρτινο ποτήρι καφέ που είχε μέσα τη βόμβα. Το ποτήρι το πήρα και είχε μέσα και λεφτά, περίπου 500 ευρώ».

Όμως οι αστυνομικοί είχαν θέσει σε διακριτική παρακολούθηση τον 30χρονο Αιγύπτιο και τον συνέλαβαν μόλις λίγα μέτρα μακριά. Και ακολούθησαν τον 27χρονο, ο οποίος κατευθύνθηκε στο σπίτι του. Κάλεσαν δυνάμεις των Ε.Κ.Α.Μ. για ενίσχυση, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος, ο άνδρας να είχε βαρύ οπλισμό στην κατοικία του. Λίγο πριν εισβάλλουν, ένας άνδρας βγήκε από το σπίτι και με γρήγορες κινήσεις επιβιβάστηκε σε ένα μηχανάκι και απομακρύνθηκε. Λόγω της απόστασης και του χαμηλού φωτισμού, δεν κατάφεραν να αντιληφθούν ότι επρόκειτο για τον 27χρονο. Στη συνέχεια μπήκαν στην κατοικία όπου βρίσκονταν τρία συγγενικά πρόσωπα του υπόπτου. Έσπασαν την πόρτα του δωματίου του και μέσα σε ένα ασφαλισμένο χρηματοκιβώτιο βρήκαν ένα περίστροφο, έξι φυσίγγια και 3.910 ευρώ. «Είχαμε τυπικές σχέσεις του μαζί του. Μας είχε απαγορεύσει ρητά να μπαίνουμε στο υπνοδωμάτιό του. Κλείδωνε την πόρτα όταν αποχωρούσε από το σπίτι. Το απόγεμα τον άκουσα να φωνάζει στο κινητό του «ρε μαλ… δεν μπορώ να σου δώσω λεφτά γιατί είναι επικίνδυνα» και «δεν φοβάμαι την αστυνομία» και έφυγε από το σπίτι. Δεν γνωρίζω για τα χρήματα και το όπλο που βρέθηκαν στο δωμάτιό του» κατέθεσε συγγενής του 27χρονου.

Μετά την απολογία του, ο 30χρονος Αιγύπτιος προφυλακίστηκε. Ο συνήγορος υπεράσπισης Γιώργος Κριεμάδης δήλωσε στον FLASH για την υπόθεση: «Ο κατηγορούμενος συνεργάστηκε από την πρώτη στιγμή με τις αρχές και έδωσε όλες τις πληροφορίες που γνώριζε προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση. Αναφορικά με τα πραγματικά περιστατικά, ο εντολέας μου είχε ήδη υπαναχωρήσει και για το λόγο αυτό ουδέποτε τοποθέτησε τη χειροβομβίδα στο σημείο που του είχε υποδειχθεί. Στόχος της υπεράσπισης είναι να συνεκτιμηθούν όλα τα παραπάνω κατά την εκδίκαση της υπόθεσης».