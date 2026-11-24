Την έκδοση του προσωπικού ημερολογίου του πάπα Φραγκίσκου επιμελήθηκε ο Αργεντινός καρδινάλιος Βίκτορ Μανουέλ Φερνάντες, με τον ιταλικό Τύπο να κάνει εκτενείς αναφορές στα κύρια σημεία του.

Στις σημειώσεις του ημερολογίου, ο μακαριστός Πάπας μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «είδε τρείς φορές τον δαίμονα» και «μια φορά τις πύλες της κολάσεως».

Πρόκειται για καθημερινές σημειώσεις, τις οποίες ο Αργεντίνος πάπας κρατούσε από το 1992 μέχρι λίγο πριν τον θάνατό του, το 2024. Η δημοσίευσή τους έγινε κατόπιν αδείας του νυν Ποντίφικα, του Λέοντα ΙΔ’.

Σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά αποσπάσματα, ο Φραγκίσκος γράφει οτι είδε τον διάβολο τρεις φορές και άκουσε την φωνή του. «Ανακάλυψα ότι ο δαίμονας τριγύριζε ξεδιάντροπα, πλανιόταν με πονηριά», γράφει «ο Πάπας των φτωχών».

Εξηγεί, παράλληλα , ότι «δεν μπορούσε να ξεχάσει τα μάτια του, τις δυο πρώτες φορές που τον είδε: μέσα απ’ το αυτοκίνητο, ενώ επέστρεφε στο σπίτι και στην χορωδία, όταν βρισκόταν στην εκκλησία» – «πειρασμοί», οι οποίοι εκδηλώθηκαν πριν εκλεγεί Πάπας, όταν ήταν αρχιεπίσκοπος του Μπουένος Άιρες.

Αναφέρει με ειλικρίνεια ότι το 2021 και 2022 η πίστη του κλονίσθηκε, λόγω «πνευματικής δοκιμασίας».

«Ο διάβολος επιτίθεται τόσο απροκάλυπτα, διότι δε μου μένει πολύς χρόνος και θέλει να εξασφαλίσει το θήραμά του», αποκαλύπτει στο ημερολόγιο. «Αφέθηκα όμως στη βούληση του Κυρίου, ο οποίος μου έστειλε μηνύματα και σημάδια, τα οποία ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη μου για να μπορέσω να ξεπεράσω τις δοκιμασίες αυτές», σημείωσε ο Ποντίφικας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ