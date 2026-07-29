Ειδική άδεια μητρότητας: Περισσότερες εργαζόμενες αποκτούν δικαίωμα στην παροχή - Οι 6 αλλαγές

Σε περισσότερες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων επεκτείνεται η ειδική άδεια και η παροχή προστασίας της μητρότητας, με νέα υπουργική απόφαση που επιχειρεί να καλύψει κενά και αδικίες τα οποία είχαν εντοπιστεί κατά την εφαρμογή του υφιστάμενου πλαισίου.

Οι αλλαγές αφορούν, μεταξύ άλλων, θετές και τεκμαιρόμενες μητέρες, εργαζόμενες με μερική ή παράλληλη απασχόληση, εποχικά απασχολούμενες, καθώς και γυναίκες οι οποίες κατά την εγκυμοσύνη ή τη λοχεία είχαν την ιδιότητα της ελεύθερης επαγγελματία ή της αυτοαπασχολούμενης και στη συνέχεια εργάστηκαν ως μισθωτές.

Παράλληλα, αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της παροχής σε περιπτώσεις στις οποίες ο εργοδότης καταβάλλει ο ίδιος τις αποδοχές της εργαζόμενης κατά την άδεια κυοφορίας και λοχείας, ενώ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας.

Διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων

Η σημαντικότερη παρέμβαση αφορά την επέκταση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας πέραν των φυσικών μητέρων.

Στο εξής, δικαίωμα στην άδεια και στην αντίστοιχη παροχή αποκτούν και οι θετές μητέρες, καθώς και οι τεκμαιρόμενες μητέρες σε περιπτώσεις απόκτησης παιδιού μέσω παρένθετης μητρότητας.

Για τις υιοθεσίες προβλέπεται ότι η άδεια μπορεί να χορηγηθεί εφόσον το παιδί ενταχθεί στην οικογένεια πριν από τη συμπλήρωση του όγδοου έτους της ηλικίας του.

Ειδική μεταβατική πρόβλεψη εισάγεται και για τις περιπτώσεις ομόφυλων συζύγων, μέχρι να ολοκληρωθεί η αναγκαία προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ.

Παράλληλα, ασφαλισμένες που αποκτούν για πρώτη φορά δικαίωμα στην παροχή θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσα σε 60 ημέρες από την έναρξη ισχύος της νέας απόφασης, ακόμη και αν έχουν ήδη επιστρέψει στην εργασία τους.

Προστασία και μετά την ολοκλήρωση της υιοθεσίας

Ξεχωριστή ρύθμιση προβλέπεται για γυναίκες που ανέλαβαν αρχικά τη φροντίδα παιδιού ως ανάδοχες και στη συνέχεια ολοκλήρωσαν τη διαδικασία υιοθεσίας.

Η ειδική παροχή θα μπορεί να χορηγηθεί ακόμη και αν η εργαζόμενη έχει επιστρέψει στο μεταξύ στην εργασία της. Με τον τρόπο αυτό λαμβάνεται υπόψη ότι η δικαστική διαδικασία της υιοθεσίας μπορεί να ολοκληρωθεί αρκετούς μήνες μετά την τοποθέτηση του παιδιού στην οικογένεια.

Η αλλαγή αποσκοπεί στο να μη χάνεται η παροχή εξαιτίας καθυστερήσεων που δεν εξαρτώνται από την εργαζόμενη.

Πλήρης παροχή για περισσότερες εργαζόμενες με μερική απασχόληση

Νέα δεδομένα δημιουργούνται και για τις μητέρες που εργάζονται με σύμβαση μερικής απασχόλησης.

Κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου απασχόλησης, από τον οποίο εξαρτάται η καταβολή ολόκληρου του ποσού της ειδικής παροχής, θα προσμετράται πλέον και η πρόσθετη εργασία που πραγματοποιήθηκε πέραν του συμβατικού ωραρίου.

Έτσι, η αξιολόγηση δεν θα περιορίζεται αποκλειστικά στις ώρες που αναγράφονται στη σύμβαση, αλλά θα λαμβάνει υπόψη τον πραγματικό χρόνο εργασίας. Η αλλαγή μπορεί να οδηγήσει περισσότερες εργαζόμενες μερικής απασχόλησης στη λήψη της πλήρους παροχής.

Η καταβολή αποδοχών από τον εργοδότη δεν ακυρώνει το δικαίωμα

Αποσαφηνίζεται επίσης τι ισχύει όταν μια επιχείρηση καταβάλλει με δική της πρωτοβουλία το σύνολο των αποδοχών της εργαζόμενης κατά τη διάρκεια της άδειας κυοφορίας και λοχείας.

Στις περιπτώσεις αυτές, η εργαζόμενη δεν χάνει το δικαίωμα στην ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, ακόμη και αν δεν έλαβε επίδομα κυοφορίας και λοχείας από τον e-ΕΦΚΑ.

Με τη συγκεκριμένη πρόβλεψη διασφαλίζεται ότι μια ευνοϊκότερη παροχή του εργοδότη δεν θα λειτουργεί τελικά εις βάρος της μητέρας, αποκλείοντάς την από την επόμενη φάση προστασίας.

Τι ισχύει στην παράλληλη απασχόληση

Για πρώτη φορά ρυθμίζεται με σαφέστερο τρόπο και η περίπτωση εργαζόμενων που διατηρούν περισσότερες από μία θέσεις εργασίας.

Η ειδική παροχή μπορεί να χορηγείται και όταν η μητέρα έχει δεύτερη απασχόληση, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας δεν εργάζεται στο ημερήσιο ωράριο για το οποίο έχει λάβει την προστασία.

Η ρύθμιση επιτρέπει την κάλυψη σύνθετων μορφών απασχόλησης, χωρίς όμως να αναιρείται ο σκοπός της άδειας, που είναι η αποχή της μητέρας από τη συγκεκριμένη εργασία για τη φροντίδα του παιδιού.

Κάλυψη και στις εποχικές επιχειρήσεις

Σημαντική αλλαγή αφορά τις εργαζόμενες σε επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας, ιδίως στους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης.

Η ειδική παροχή θα εξακολουθεί να καταβάλλεται ακόμη και κατά το χρονικό διάστημα που η επιχείρηση παραμένει κλειστή, αρκεί η εργασιακή σχέση να εξακολουθεί να είναι ενεργή.

Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η διακοπή της παροχής αποκλειστικά και μόνο λόγω της εποχικής αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Δικαίωμα και για πρώην ελεύθερες επαγγελματίες

Η νέα απόφαση καταργεί ακόμη έναν περιορισμό που άφηνε εκτός της ειδικής παροχής μητέρες με αλλαγή ασφαλιστικής ιδιότητας.

Πλέον, δικαιούχες μπορούν να καταστούν και γυναίκες που σήμερα απασχολούνται ως μισθωτές, αλλά κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης ή της λοχείας ασφαλίζονταν ως ελεύθερες επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενες και είχαν λάβει με αυτή την ιδιότητα το σχετικό επίδομα.

Η προηγούμενη ασφάλιση ως μη μισθωτής δεν θα αποτελεί, συνεπώς, λόγο αποκλεισμού από την παροχή, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Τι αλλάζει για εργαζόμενες και επιχειρήσεις

Με τις νέες ρυθμίσεις επιδιώκεται να προσαρμοστεί το καθεστώς προστασίας της μητρότητας στις σύγχρονες μορφές απασχόλησης και στις διαφορετικές οικογενειακές συνθήκες.

Για τις εργαζόμενες, οι αλλαγές σημαίνουν ευρύτερη πρόσβαση στην ειδική άδεια και λιγότερους αποκλεισμούς λόγω μερικής απασχόλησης, εποχικότητας, παράλληλης εργασίας ή προηγούμενης ασφαλιστικής ιδιότητας.

Για τις επιχειρήσεις, το νέο πλαίσιο παρέχει σαφέστερους κανόνες ως προς τη χορήγηση της άδειας και της παροχής, περιορίζοντας τις αμφισβητήσεις και τα ερμηνευτικά προβλήματα που είχαν προκύψει στην πράξη.