Ειδική πτήση από Ντουμπάι για επαναπατρισμό Ελλήνων το Σάββατο από το υπουργείο Εξωτερικών

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι, με δική του μέριμνα, εξασφαλίστηκε αεροσκάφος της Emirates για την πραγματοποίηση ειδικής πτήσης από το Ντουμπάι στην Αθήνα, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026.

Η πρωτοβουλία αφορά τον επαναπατρισμό Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και εξακολουθούν να επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όσοι ενδιαφέρονται καλούνται να στείλουν τα προσωπικά τους στοιχεία, όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό διαβατηρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας και e‑mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση sec.gen@mfa.gr, αναγράφοντας στο θέμα της επιστολής τη φράση «ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ EMIRATES».

Η διαδικασία αφορά ακόμη και όσους έχουν ήδη εγγραφεί στην πλατφόρμα επαναπατρισμού της Πρεσβείας των ΗΑΕ. Με την κατάρτιση του καταλόγου επιβατών, οι πολίτες θα ενημερωθούν ατομικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.

Η ειδική αυτή πτήση έρχεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της ελληνικής διπλωματίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υποστήριξης των πολιτών μας στο εξωτερικό, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων διεθνών προκλήσεων.