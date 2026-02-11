Ειδικοί προειδοποιούν: Υπάρχει κάτι που λέγεται «ψυχική κόπωση από την τεχνητή νοημοσύνη»

Θεωρητικά, η τεχνητή νοημοσύνη διευκολύνει τον προγραμματισμό, ειδικά όσον αφορά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Όλοι θεωρούν ότι οι μηχανικοί μπορούν με την βοήθεια της ΑΙ να γίνουν πολύ πιο παραγωγικοί.



Ωστόσο, σύμφωνα με τον ειδικό επί του θέματος, Siddhant Khare, ο οποίος έγραψε μία σχετική διατριβή, «η κόπωση από την τεχνητή νοημοσύνη είναι υπαρκτή, παρότι κανείς δε μιλάει γι’ αυτή». Και προσθέτει ότι «είναι το είδος της εξάντλησης που κανένα εργαλείο και καμία βελτιστοποίηση της παραγωγής δεν μπορεί να βελτιώσει».



Ο Siddhant Khare, που είναι μηχανικός λογισμικών, διευκρινίζει ότι δεν είναι κατά της τεχνητής νοημοσύνης, όμως εξηγεί ότι θέλει οι άνθρωποι, μεταξύ τους και οι μηχανικοί λογισμικών όπως ο ίδιος, να βρουν έναν πιο βιώσιμο τρόπο να χρησιμοποιούν την τεχνολογία.



Το πρόβλημα, όπως λέει, είναι ότι η AI δημιουργεί το παράδοξο της παραγωγικότητας που επιβαρύνει μόνο το χρήστη και μειώνει το κόστος της παραγωγής, όμως ταυτόχρονα αυξάνει «το κόστος της συνεργασίας, της επαλήθευσης και της λήψης αποφάσεων».



Η κλασική του μέρα δεν είναι πια αφιερωμένη στο να επικεντρωθεί στην επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος σχεδιασμού, αλλά στο να αλλάζει θέμα και να επιλύει έξι διαφορετικά προβλήματα ταυτόχρονα.



Για το κάθε πρόβλημα, χρειάζεσαι μόνο μία ώρα με την ΑΙ. Όμως «η διαρκής εναλλαγή από θέμα σε θέμα είναι εξαιρετικά επιβαρυντική για τον ανθρώπινο εγκέφαλο». Και, όπως χαρακτηριστικά λέει, «η ΑΙ δεν κουράζεται όταν εναλλάσσει από το ένα πρόβλημα στο άλλο. Εγώ όμως κουράζομαι».

Οι αντιδράσεις

Οι πρώτες αντιδράσεις συναδέλφων δείχνουν ότι ο Siddhant Khare δεν είναι ο μόνος, καθώς μετά τη δημοσίευση της διατριβής, πάρα πολλοί άνθρωποι βγήκαν να υποστηρίξουν τα λεγόμενά του τονίζοντας ότι η ΑΙ τους οδηγεί σε υπερκόπωση.



Πριν από μερικές ημέρες, το Harvard Business Review δημοσίευσε μία έρευνα μετά από μελέτη οκτώ εβδομάδων σε αμερικανική τεχνολογική εταιρεία με 200 εργαζομένους, που έδειξε ότι «τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης δεν μείωσαν το εργασιακό βάρος, αντιθέτως το ενέτειναν».



Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης είναι οι διαρκείς αναβαθμίσεις από την OpenAI, την Anthropic και άλλες εταιρείες ΑΙ, οι οποίες προσπαθούν να προωθήσουν πιο δημοφιλή μοντέλα.



Όλες αυτές οι εταιρείες προσπαθούν να καινοτομούν διαρκώς ώστε να μείνουν ψηλά στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, όμως για τους προγραμματιστές, οι αναβαθμίσεις δημιουργούν ένα πανικό και ένα φόβο μη χάσουν την επόμενη καινοτομία.



Και τελικά το πιο τρομακτικό γι’ αυτούς είναι το πώς θα τους αλλάξει η ΑΙ.



Για παράδειγμα, είναι όπως το GPS. Πριν εφευρεθεί, οι άνθρωποι έφτιαχναν χάρτες στο μυαλό τους για να μετακινούνται. Μετά από μερικά χρόνια «κανείς μας δεν μπορεί να μετακινηθεί χωρίς το GPS. Μία σημαντική ανθρώπινη ικανότητα έχει εκλείψει, πολύ απλά γιατί σταματήσαμε να χρησιμοποιούμε το μηχανισμό του προσανατολισμού».