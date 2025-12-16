Breaking news icon BREAKING
Υγεία μακροζωία

Ειδικός στη μακροζωία: «Τρεις ουσιαστικοί φίλοι μπορούν να σου χαρίσουν έως και 8 χρόνια ζωής»

Τι είναι η κοινωνική «συμπύκνωση» και γιατί η έλλειψη φίλων προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς.

Unsplash
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Αφορμή στάθηκε πρόσφατο ρεπορτάζ του Χουάνχο Βιγιάλμπα στην ισπανική El Diario, το οποίο ανέδειξε μια τάση που έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα social media γύρω από τη μοναξιά και την αποδυνάμωση των κοινωνικών δεσμών. Όπως επισημαίνεται, όλο και περισσότεροι άνθρωποι «συμπυκνώνουν» τη ζωή τους αντί να τη ζουν ουσιαστικά, με τις φιλίες και τις κοινωνικές επαφές να αντιμετωπίζονται συχνά ως ακόμα μία υποχρέωση της καθημερινότητας.

Δες γιατί οι στενές φιλίες θεωρούνται κλειδί για τη μακροζωία.

