Ειδικός στο ξύλο αποκαλύπτει τον σωστό τρόπο καθαρισμού για τις ξύλινες επιφάνειες κοπής

Οι ξύλινες επιφάνειες κοπής είναι από τα πιο χρήσιμα σκεύη της κουζίνας, όμως χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα για να διατηρούνται καθαρές και σε καλή κατάσταση. Η λανθασμένη συντήρηση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής τους και να δημιουργήσει προβλήματα υγιεινής.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η παρατεταμένη επαφή με το νερό μπορεί να αλλοιώσει το ξύλο, προκαλώντας παραμορφώσεις, ρωγμές ή ακόμη και την ανάπτυξη μούχλας. Για τον λόγο αυτό, ο σωστός καθαρισμός και το καλό στέγνωμα θεωρούνται απαραίτητα.

Ο Jacob Rhodes, έμπειρος ξυλουργός και επικεφαλής μηχανικός σε εταιρεία κατασκευής ξυλουργικών εργαλείων, εξηγεί ποιες πρακτικές βοηθούν στη σωστή συντήρηση μιας ξύλινης επιφάνειας κοπής, ενώ αποκαλύπτει και μια απλή φυσική μέθοδο που συμβάλλει στην εξουδετέρωση των επίμονων οσμών.

Δες ποια λάθη πρέπει να αποφεύγεις και ποιο φυσικό κόλπο μπορεί να κρατήσει την ξύλινη επιφάνεια κοπής σου καθαρή, υγιεινή και χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές.