Είδηση «βόμβα» από τη Σερβία: «Ο Παναθηναϊκός δίνει 10 εκατ. στον Ομπράντοβιτς για 2 χρόνια»

Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ, βρίσκεται στη κρίσιμη κατάσταση καθώς ταυτόχρονα με τους τελικούς της Stoiximan Basket League, έχει να σκεφτεί και το μεταγραφικό καλοκαίρι αφού έχει μείνει «απογοητευμένος» από τη φετινή σεζόν.

Η έγκυρη σερβική ιστοσελίδα, επικαλούμενη πηγές στην Αθήνα, αναφέρει πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πρόσφερε στον «Ζοτς» διετές συμβόλαιο 10 εκατ. ευρώ (!) και η επιστροφή του, 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του, είναι προ των πυλών.

Συγκεκριμένα η Meridian Sport αναφέρει:

«Αν και ο Αλεξάνταρ Ράσκοβιτς, ο μάνατζερ του θρυλικού προπονητή, ισχυρίζεται ότι δεν έχουν υπάρξει επαφές με τον Παναθηναϊκό, η εντύπωση είναι ότι η επιστροφή του Ομπράντοβιτς πλησιάζει. Μια πηγή από την Αθήνα, καλά ενημερωμένη για τα γεγονότα στο στρατόπεδο των Πράσινων, ισχυρίζεται ότι στον πιο επιτυχημένο Ευρωπαίο προπονητή έχει προσφερθεί διετές συμβόλαιο αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ!», αναφέρει το δημοσίευμα και προσθέτει:



«Ο Ομπράντοβιτς δεν θα γίνει μόνο ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Ευρώπη, αλλά θα είναι και μεταξύ των κορυφαίων συμπεριλαμβανομένου και του NBA από άποψη αποδοχών. Η γενναιόδωρη προσφορά του Γιαννακόπουλου είναι επίσης ένα μήνυμα προς τους αστέρες για το ποιος θα είναι το αφεντικό της ομάδας. Λογικά, ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ομπράντοβιτς θα επιβεβαιώσουν τη συζήτηση και οποιαδήποτε συμφωνία σε αυτό το σημείο – λόγω των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και για συναδελφικούς λόγους (σ.σ. προς τον Εργκίν Αταμάν που όλα δείχνουν ότι αποχωρεί)».



Επομένως, μετά το πρωτάθλημα αναμένεται «καυτό» καλοκαίρι για τους «πράσινους».