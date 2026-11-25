Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 15 τραυματίστηκαν σε μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε κεντρικό περιφερειακό αυτοκινητόδρομο στην Αίγυπτο, με αφορμή την ανατροπή βυτιοφόρου που μετέφερε πετρελαϊκά προϊόντα.

BREAKING: At least 21 people have been killed and 15 others injured after a vehicle carrying petroleum products overturned and burst into flames on Cairo’s Ring Road in Egypt. pic.twitter.com/slHYFQ6JN5 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 25, 2026

Σύμφωνα με το Reuters, τα στοιχεία αυτά έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας της χώρας, επιβεβαιώνοντας τον βαρύ απολογισμό του τραγικού συμβάντος που προκάλεσε αναστάτωση στην κυκλοφορία και κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.

عاااجل حريق ضخم الآن على الطريق الدائرى اتجاه المرج بعد محطه مترو الطريق الدائري ربنا يستر pic.twitter.com/8Fuv9O9VBP — ahmed elsayed (@ahmdalhofy5) November 25, 2026

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αιγυπτιακών μέσων ενημέρωσης, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν τελικά να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της σε παρακείμενες λωρίδες και υποδομές.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις διαδικασίες καταγραφής και διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες το όχημα ανετράπη και προκάλεσε τη φονική πυρκαγιά στον οδικό άξονα, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν για ιατρική περίθαλψη.