Εικόνες αποκάλυψης στην Αίγυπτο: Τουλάχιστον 30 νεκροί από ανατροπή βυτιοφόρου σε αυτοκινητόδρομο
Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν τελικά να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.
Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 15 τραυματίστηκαν σε μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε κεντρικό περιφερειακό αυτοκινητόδρομο στην Αίγυπτο, με αφορμή την ανατροπή βυτιοφόρου που μετέφερε πετρελαϊκά προϊόντα.
Σύμφωνα με το Reuters, τα στοιχεία αυτά έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας της χώρας, επιβεβαιώνοντας τον βαρύ απολογισμό του τραγικού συμβάντος που προκάλεσε αναστάτωση στην κυκλοφορία και κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα αιγυπτιακών μέσων ενημέρωσης, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν τελικά να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της σε παρακείμενες λωρίδες και υποδομές.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις διαδικασίες καταγραφής και διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες το όχημα ανετράπη και προκάλεσε τη φονική πυρκαγιά στον οδικό άξονα, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν για ιατρική περίθαλψη.