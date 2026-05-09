Εικόνες και βίντεο από τη νύχτα των Metallica: Σεισμός στο ΟΑΚΑ για τους μύθους της Heavy Metal

Το ΟΑΚΑ έζησε μια ιστορική heavy metal νύχτα, καθώς οι μυθικοί Metallica επέστρεψαν θριαμβευτικά στην Αθήνα σε μία συναυλία που θα μείνει για χρόνια χαραγμένη στη μνήμη των 80.000 χιλιάδων οπαδών τους.



Σ' ένα μοναδικό show από την πρώτη νότα μέχρι το τελευταίο encore, το στάδιο σείστηκε από παλμό, ένταση και συγκίνηση, με το κοινό να παραληρεί και τραγουδά κάθε στίχο και να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα πραγματικής αποθέωσης.



Από τους μικρότερους ως τους μεγαλύτερους, όλοι όσοι έζησαν live αυτή τη μοναδική στιγμή, έκαναν το ΟΑΚΑ μια τεράστια metal αρένα με τον ενθουσιασμό να χτυπάει κόκκινο και να προκαλεί ντελίριο από την επιστροφή των Metallica, ενός από τα κορυφαία συγκροτήματα στον κόσμο, στην Ελλάδα.



Πάθος και μουσική έκρηξη θα μπορούσε να χαρακτηρίσει το αποψινό σόου, σε μια συναυλία αντάξια του μύθου τους και μια εμπειρία που όσοι βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ δύσκολα θα ξεχάσουν. Οι Metallica δεν έδωσαν απλώς ένα live, έγραψαν άλλη μία ιστορική σελίδα μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι τo setlist των Metallica περιελάμβανε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του γκρουπ στα 45 χρόνια της πορείας του. Συγκεκριμένα ακούστηκαν τα τραγούδια

Creeping Death

For whom the bell tolls

Moth into flame

King nothing

Lux aeterna

The Unforgiven

Fuel

Ζορμπάς / Δε χώρας πουθενά

Fade to black

Wherever i may roam

Nothing else matters

Sad but true

One

Seek and destroy

Master of Puppets

Enter sandman

Ο χαμός με «Ζορμπά» και «Τρύπες»

Το συγκρότημα-μύθος της heavy metal σκηνής προκάλεσε παραλήρημα στο κοινό παίζοντας τον «Ζορμπά» του αείμνηστο Μίκη Θεοδωράκη και το «δεν χωράς πουθενά», τραγούδι που έχει γράψει το συγκρότημα «Τρύπες».

Στην σκηνή του ΟΑΚΑ βρίσκονται εδώ και λίγα λεπτά οι θρυλικοί Metallica με χιλιάδες κόσμου να παραληρεί για την ιστορική συναυλία του κορυφαίου συγκροτήματος της heavy metal σκηνής.

Φωτ.: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ Toklik/EUROKINISSI

Από το μεσημέρι άρχισαν να σχηματίζονται ουρές εκατοντάδων μέτρων έξω από τις πύλες του γηπέδου, με τους πολλούς να έχουν επιλέξει μπλούζες του εμβληματικού συγκροτήματος. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι παρακολουθούν από κοντά το συγκρότημα που γράφει ιστορία εδώ και 45 χρόνια από το 1981 που ιδρύθηκε.



Για τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, πολλοί ταξίδεψαν από άλλες περιοχές της χώρας. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ και η αντίστροφη μέτρηση για την εμφάνιση του συγκροτήματος στην Αθήνα, ξεκίνησε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, όταν έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο Τζέιμς Χέτφιλντ χέρι – χέρι με την αρραβωνιαστικιά του.

Φωτ.: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ Toklik/EUROKINISSI

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού του Αστεροσκοπείου Αθηνών θα παρακολουθεί με σεισμογράφο τη σημερινή μεγάλη συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (ΟΑΚΑ) προκειμένου να εξεταστεί αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος.

Πλήθος κόσμου βρίσκεται στο ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία των Metallica/Φωτ. EUROKINISSI

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του στο Facebook ο επιστημονικός φορέας τονίζει ότι «τα τελευταία χρόνια, παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς, όπου η ενέργεια του κοινού δημιούργησε ασθενείς σεισμικές δονήσεις, γνωστές ως «concert quakes».

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ METALLICA ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΦΩΤΟ: INTIME NEWS)

Η αποψινή συναυλία αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τη μελέτη αυτού του φαινομένου και στην Ελλάδα, καθώς η παρουσία δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να αφήσει το δικό της… σεισμικό αποτύπωμα».

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ METALLICA ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΦΩΤΟ: INTIME NEWS)

Σύμφωνα με το ινστιτούτο «η καταγραφή σε πραγματικό χρόνο»



Καταλήγοντας στην ανάρτησή του το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, χρησιμοποιεί το χιούμορ αναφέροντας: «Για να δούμε ποιοι θα κάνουν περισσότερο θόρυβο… οι Metallica σήμερα ή οι Iron Maiden στις 23/05;»

«Ήρθαμε να χτυπηθούμε στην αρένα»

Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο αυτή την ώρα στο ΟΑΚΑ όπου χιλιάδες θαυμαστές των Metallica έχουν πάρει θέση στην αρένα. Από τις 19:30 τόσο ο αγωνιστικός χώρος του σταδίου όσο και οι κερκίδες «βούλιαξαν» από κόσμο που ανέμενε τη μεγάλη στιγμή της εμφάνισης του συγκροτήματος στη σκηνή.

ΟΑΚΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜETALLICA (ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/EUROKINISSI)

Νωρίτερα, μεγάλες ουρές από fans των Metallica είχαν σχηματιστεί έξω από το ΟΑΚΑ, περίπου δύο ώρες πριν από την προγραμματισμένο άνοιγμα των θυρών για την μεγάλη συναυλία του θρυλικού συγκροτήματος μέταλ. Από νωρίς το μεσημέρι χιλιάδες θαυμαστές του θρυλικού συγκροτήματος άρχισαν να καταφθάνουν στον χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας, δημιουργώντας έντονη κινητικότητα και μεγάλη αναμονή στις εισόδους του σταδίου.

Flash.gr/Μιχάλης Λεγάκης

Η προσμονή για την εμφάνιση των Metallica έχει οδηγήσει σε συνωστισμό, με το κοινό να περιμένει υπομονετικά για το άνοιγμα των πυλών, που έγινε λίγο μετά τις 16:20. Όπως φαίνεται και στις εικόνες του FLASH, «ποτάμια» θαυμαστών του εμβληματικού γκρουπ ξεχύθηκαν προς τις θύρες που έδιναν την πρόσβαση στο χώρο της μεγάλης συναυλίας.

#greektiktok #flashgr #foryou ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr @flashgrofficial 🎸 Αρκετοί fans των Metallica, μόλις περνούν τις πύλες του ΟΑΚΑ, τρέχουν για να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή θέση μέσα στην αρένα για τη μεγάλη συναυλία. Η εικόνα θυμίζει αγώνα δρόμου, καθώς όλοι προσπαθούν να βρεθούν όσο πιο κοντά γίνεται στη σκηνή, εκμεταλλευόμενοι κάθε δευτερόλεπτο. Βίντεο: Μιχάλης Λεγάκης #tiktokergreece

Η ατμόσφαιρα είναι ήδη «ηλεκτρισμένη», με τους fans να ετοιμάζονται για μια από τις πιο πολυαναμενόμενες συναυλιακές βραδιές της χρονιάς στην Αθήνα.

Φαν των Metallica από... ενός έτους

Θαυμαστές των Metallica έχουν φτάσει στο ΟΑΚΑ από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από την Κύπρο, αλλά και από το εξωτερικό. Είναι ενδεικτικά όσα λένε στην κάμερα του FLASH φανς του συγκροτήματος:

@flashgrofficial Οι Metallica είναι υπόθεση οικογενειακή. Μαμά και κόρη, δύο διαφορετικές γενιές αλλά ίδια τρέλα για το θρυλικό συγκρότημα. Από παιδί η μαμά, από μωρό η κόρη, μεγάλωσαν με headbanging και κλασικά κομμάτια όπως το Master of Puppets και το Ride the Lightning. Και τώρα, μαζί στην αρένα, ξέρουν ήδη τι θα ζήσουν! Βίντεο: Μιχάλης Λεγάκης ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

#greektiktok #flashgr #foryou ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr @flashgrofficial «Είναι η πρώτη μου φορά που θα δω τους Metallica live, είναι όνειρο ζωής που επιτέλους γίνεται πραγματικότητα και ανυπομονώ να το ζήσω» Η μπάντα επιστρέφει μετά από χρόνια στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας της, με την προσέλευση να είναι ήδη τεράστια και την κοσμοσυρροή να αναμένεται από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέσα στο πλήθος και ένας φαν που δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του. Βίντεο: Μιχάλης Λεγάκης #tiktokergreece

@flashgrofficial 🗣 «Ανυπομονούμε, είμαστε αρκετή ώρα εδώ πέρα και περιμένουμε», λέει fan των Metallica που βρίσκεται ήδη πάνω από τρεις ώρες έξω από το ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία του θρυλικού metal συγκροτήματος. Μεγάλες ουρές έχουν σχηματιστεί από νωρίς στις εισόδους της αρένας, με χιλιάδες θαυμαστές να περιμένουν υπομονετικά για να εξασφαλίσουν μια καλή θέση κοντά στη σκηνή. Παρά την πολύωρη αναμονή, ο ενθουσιασμός παραμένει στα ύψη. 📹 Μιχάλης Λεγάκης ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

#greektiktok #flashgr #foryou ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr @flashgrofficial 🌍Fans των Metallica από κάθε γωνιά του κόσμου έχουν καταφθάσει στην Αθήνα για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Ένας fan από τη Γερμανία, που ταξίδεψε από το Μόναχο αποκλειστικά για το live, μιλάει γεμάτος ενθουσιασμό. «Είναι η 15η μου συναυλία των Metallica. Ήρθα στην Αθήνα, μια νέα πόλη για μένα». Βίντεο: Μιχάλης Λεγάκης #tiktokergreece

Πέμπτη φορά στην Ελλάδα

Για πέμπτη φορά, οι Metallica, επιστρέφουν στην Ελλάδα για να ξεσηκώσουν το κοινό τους σε μια συναυλία που αναμένεται να βάλει «φωτιά» στο ΟΑΚΑ και να γράψει μια ξεχωριστή σελίδα στα μουσικά δρώμενα της χώρας μας.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η εντυπωσιακή κυκλική σκηνή της περιοδείας έχει ήδη πάρει τη θέση της στο κέντρο του σταδίου ενώ ο πρωτοποριακός σχεδιασμός της σκηνής προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία 360 μοιρών επιτρέποντας στο κοινό να παρακολουθήσει το συγκρότημα από κάθε σημείο του ΟΑΚΑ.

Τι ώρα θα βγουν στη σκηνή

Σύμφωνα με την διοργανώτρια εταιρεία High Priority (σε συνεργασία με τη Live Nation), οι πόρτες για το κοινό θα ανοίξουν στις 16.00. Εκτός από τους Metallica, οι περίπου 70.000 θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν δύο από τα πιο δυναμικά ονόματα της σύγχρονης metal σκηνής, Ειδικότερα, οι Knocked Loose θα ζεστάνουν το κοινό από τις 18.00, με τους εκρηκτικούς Gojira να παίρνουν τη σκυτάλη στις19.00.

Όσο για τους Metallica υπολογίζεται ότι θα ανέβουν στη σκηνή περίπου στις 20.30 με τη συναυλία να ολοκληρώνεται γύρω στις 23:00.

Συναυλία Metallica / Αρχείο ΑΠΕ EFE

Αξίζει να σημειωθεί πως μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ίδρυμα του συγκροτήματος «All Within My Hands».

Το θρυλικό συγκρότημα της metal μουσικής επέλεξε την Αθήνα για να ανοίξει την ευρωπαϊκή επέκταση της M72 World Tour, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 16 συναυλίες και συνεχίζει να γράφει ιστορία με ρεκόρ προσέλευσης.

Η σχέση των Metallica με την Ελλάδα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες συναυλίες, αλλά έχει διαμορφωθεί μέσα στον χρόνο ως μια σταθερή και ιδιαίτερη μουσική παρουσία.

Από την πρώτη τους εμφάνιση το 1993, έγινε φανερό ότι το ελληνικό κοινό είχε ήδη ισχυρή σύνδεση με το συγκρότημα. Το συγκρότημα επέστρεψε στη χώρα μας το 1999, το 2007 και το 2010, με τους Έλληνες θεατές να επιβεβαιώνουν την δυνατή σχέση όλα αυτά τα χρόνια.

Τι μπορείς και τι δεν μπορείς να πάρεις μαζί σου

Όπως γίνεται σε κάθε συναυλία, οι θεατές θα μπορούν να μεταφέρουν σακίδια ή τσάντες μεγέθους 21cm x 30cm. Ωστόσο γίνεται ιδιαίτερη σύσταση από τους διοργανωτές να αποφευχθεί η μεταφορά των εξής αντικειμένων:

Όπλα, αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι πιπεριού, εύφλεκτα υλικά

Επαγγελματικές κάμερες και εξοπλισμός ηχογράφησης/βιντεοσκόπησης

Drones

Ζώα (εκτός από ζώα βοηθείας)

Μεγάλες ομπρέλες

Καρέκλες, σκαμπό, φορητά καθίσματα

Αιχμηρά κοσμήματα, βαριές αλυσίδες

Κουτάκια, μεταλλικά ή γυάλινα δοχεία

Πανό, σημαίες με κοντάρια, μπάλες

Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνες

Αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες

Οι ειδικές προσβάσεις σε κωφά άτομα και ΑμεΑ

Σημειώνεται ότι, η διοργανώτρια εταιρεία έχει αναλάβει την ασφαλή και άνετη πρόσβαση ΑμεΑ καθώς σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, άτομο της παραγωγής θα βρίσκεται στο ειδικό Σημείο Συνάντησης (Meeting Point), στις 16.00. στις 18.00 και στις 19.30 προκειμένου να οδηγήσουν τα εμποδιζόμενα άτομα προς τις θέσεις τους.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΑμεΑ και οι συνοδοί τους έχουν πρόσβαση με όχημα από την Πύλη Β της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Προβλέπονται θέσεις στάθμευσης στα parking P2 και P3.

Για τους χρήστες αμαξιδίων με εισιτήριο ΑμεΑ θα υπάρχει υπερυψωμένη πλατφόρμα αυξημένης χωρητικότητας, με βελτιωμένη ορατότητα προς τη σκηνή ενώ οι χρήστες αμαξιδίου με απλό εισιτήριο θα κατευθύνονται στους προσβάσιμους χώρους που έχουν οριστεί από το ΟΑΚΑ.

Επιπλέον, σε συνεργασία με τη deafVest, θα διατίθενται σε κωφά και βαρήκοα άτομα γιλέκα δόνησης που μετατρέπουν τις χαμηλές συχνότητες του ήχου σε φυσικές δονήσεις, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να βιώσουν τον ρυθμό και την ένταση της συναυλίας.

Τέλος, οι διοργανωτές έχουν προβλέψει να υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος για άτομα που θα χρειαστούν ένα ήρεμο περιβάλλον προκειμένου να αποφορτιστούν από τον θόρυβο και την ένταση της συναυλίας.

Σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Όσον αφορά στους οδηγούς, η Τροχαία Αττικής έχει προγραμματίσει ρυθμίσεις και ειδικά μέτρα που θα εφαρμοστούν γύρω από το ΟΑΚΑ.

Η διοίκηση του Ολυμπιακού Συγκροτήματος, με ανακοίνωσή της, γνωστοποιεί ότι θα υπάρξουν τροποποιήσεις στη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και των χώρων στάθμευσης. Παράλληλα, καλεί το κοινό να αποφεύγει, όπου είναι εφικτό, τη μετακίνηση με ιδιωτικά οχήματα, ώστε να περιοριστεί η κυκλοφοριακή επιβάρυνση στην περιοχή και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι ρυθμίσεις γίνονται με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια αθλητών, επισκεπτών και φιλάθλων, ενώ ζητείται η πιστή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων αρχών και του προσωπικού του ΟΑΚΑ.

Συνιστάται επίσης η αποφυγή προσέγγισης του Ολυμπιακού Συγκροτήματος με ιδιωτικά οχήματα, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την αποσυμφόρηση της περιοχής.

Aλλαγές στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ

Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι χιλιάδες θεατές που επιθυμούν να μεταβούν με τον Ηλεκτρικό έως τον σταθμό Ειρήνη, η ΣΤΑΣΥ, εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται, το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου θα υπάρξει, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, παράταση κυκλοφορίας στη Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ) ως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον συρμούς.

Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του τραμ και οι θεατές-επιβάτες μπορούν να κάνουν χρήση και αυτών.