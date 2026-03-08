Εικόνες και βίντεο από τον ισχυρό σεισμό στη Θεσπρωτία: Ζημιές σε παλιά σπίτια και κατολισθήσεις

Αισθητός έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής, ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία, με εστιακό βάθος μόλις 9,7 χιλιομέτρων.

Ακολούθησαν δύο μετασεισμοί μεγέθους 4,7 και 3,5 Ρίχτερ, από την ίδια περιοχή και σε παρόμοιο βάθος. Το επίκεντρο εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας, κοντά στα σύνορα με την Αλβανία, στις περιοχές Κουρέντα και Λεπτοκαρυά Φιλιατών. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα epirusgate.gr, μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές σε κατοικίες ή υποδομές, αν και σε παλιά κτίρια σημειώθηκαν μικρές φθορές και πτώσεις τοίχων αν και όσο περνούν οι ώρες η εικόνα αλλάζει.

Προβλήματα υπήρξαν στην Εγνατία Οδό προς Ηγουμενίτσα λόγω πτώσης βράχων, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρούν άμεσα στην αποκατάσταση και την ασφάλεια της κυκλοφορίας. Ζημιές αναφέρθηκαν επίσης σε σπίτια στο χωριό Πολύδροσο Σουλίου, όπου από τα δέκα ελεγχθέντα σπίτια τα επτά έχουν ρωγμές και τρία κρίνονται μη κατοικήσιμα. Ο Δήμαρχος Σουλίου Θανάσης Ντάνης ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν προβλήματα στα σπίτια τους θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία, ενώ συνεργεία ελέγχουν σχολεία και άλλες υποδομές.

Η Πολιτική Προστασία Ηπείρου βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, με τον υπεύθυνο Δημήτρη Μαυρογιώργο και το προσωπικό να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου και να συντονίζουν τις απαραίτητες ενέργειες.

Οι εκτιμήσεις των επιστημόνων

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews τόνισε ότι είναι νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου. Όπως ανέφερε, η έντονη αίσθηση του σεισμού σε μεγάλη περιοχή οφείλεται στο μέγεθός του, στο μικρό εστιακό βάθος και στην ώρα εκδήλωσης, που συνέπεσε με την κοινή ησυχία.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε και ο καθηγητής σεισμολογίας του ΕΚΠΑ Γιώργος Καβύρης, ο οποίος εκτίμησε ότι πρόκειται για τον κύριο σεισμό, με τη μετασεισμική δραστηριότητα να εξελίσσεται φυσιολογικά. Σύμφωνα με στοιχεία από τα τέλη Φεβρουαρίου, η περιοχή είχε καταγράψει μικροσεισμούς που θεωρούνται προσεισμοί.

Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

Οι πολίτες καλούνται να τηρούν τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ, αποφεύγοντας την παραμονή κοντά σε ετοιμόρροπα κτίρια ή περιοχές με πιθανότητα κατολισθήσεων. Ο κ. Λέκκας επισήμανε ότι δεν υπάρχει λόγος έντονης ανησυχίας, καθώς σοβαρές ζημιές προκαλούνται συνήθως από σεισμούς μεγαλύτερους των 6 Ρίχτερ.

Διακοπές ρεύματος που σημειώθηκαν σε περιοχές των Ιωαννίνων πιθανόν οφείλονται είτε σε προληπτική διακοπή είτε σε μικρές βλάβες στο δίκτυο, χωρίς να υπάρχουν μεγάλες ζημιές.