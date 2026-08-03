Εικόνες θλίψης: Άλογα τρέχουν να γλιτώσουν από τις φλόγες στο Κανδήλι

Η κάμερα κατέγραψε τον αγώνα επιβίωσης τριών ζώων την ώρα που η πυρκαγιά σαρώνει την περιοχή – Σε κίνδυνο ολόκληρος ο ζωικός κόσμος των καμένων εκτάσεων

Μια εικόνα που συγκλονίζει καταγράφηκε μέσα από το μέτωπο της μεγάλης φωτιάς στο Κανδήλι. Τρία άλογα φαίνονται να τρέχουν πανικόβλητα, προσπαθώντας να απομακρυνθούν από τις φλόγες που πλησιάζουν και απειλούν την περιοχή.

Το βίντεο που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ αποτυπώνει την αγωνιώδη προσπάθεια των ζώων να βρουν ασφαλές σημείο, την ώρα που η πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία συνεχίζει να καταστρέφει δασικές εκτάσεις και να προκαλεί ανυπολόγιστες ζημιές.

Οι φλόγες δεν αφήνουν πίσω τους μόνο καμένα σπίτια και δάση, αλλά επηρεάζουν δραματικά και την άγρια ζωή. Πολλά ζώα που βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα καταφύγιά τους για να επιβιώσουν.

Κίνδυνος και για τα κατοικίδια ζώα

Την ίδια ώρα, φιλοζωικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους που απομακρύνονται από τις εστίες τους λόγω των πυρκαγιών να μην αφήνουν πίσω τα ζώα τους.

Οι ειδικοί επισημαίνουν πως σκύλοι, γάτες και άλλα οικόσιτα ζώα δεν πρέπει να παραμένουν δεμένα, εγκλωβισμένα ή χωρίς δυνατότητα διαφυγής, καθώς η φωτιά μπορεί να φτάσει πολύ γρήγορα σε κατοικημένες περιοχές.