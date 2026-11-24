Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν σήμερα, Τρίτη, εννέα από τους συνολικά 15 κατηγορούμενους για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής με εικονικά τιμολόγια, το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημιά ύψους 28 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο.

Ανάμεσα στους εννέα που απολογούνται βρίσκονται και λογιστές, στους οποίους, σύμφωνα με τη δικογραφία, αποδίδεται κεντρικός ρόλος στη λειτουργία της εγκληματικής ομάδας.

Η μεταγωγή τους πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τη συνδρομή ειδικού προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα προφυλακίστηκαν δύο τραπεζικά στελέχη και ένας κατηγορούμενος που φέρεται να λειτουργούσε ως «αχυράνθρωπος». Τρεις γυναίκες που εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση αφέθηκαν ελεύθερες, με περιοριστικό όρο την υποχρεωτική εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα.

Στην Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια με ζημιά 28 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο.



Βίντεο: Ευγενία Γιαννακέλου. pic.twitter.com/75Co52rsPE — Flash.gr (@flashgrofficial) November 24, 2026

Οκτώ εταιρείες-«βιτρίνες» για εικονικά τιμολόγια

Το κύκλωμα, στο οποίο φέρονται να συμμετείχαν συνολικά 15 άτομα, εξαρθρώθηκε έπειτα από επιχείρηση που οργανώθηκε από ελεγκτές των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ.

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το δίκτυο φέρεται να χρησιμοποιούσε οκτώ εταιρείες-«βιτρίνες» για την έκδοση εικονικών τιμολογίων και την υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων.

Από τη δραστηριότητά του εκτιμάται ότι προκλήθηκε ζημιά 28 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε το κύκλωμα υπολογίζεται σε 4,8 εκατ. ευρώ.