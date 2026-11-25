Ένας αστυνομικός, πρώην συνδικαλιστής, και μία λογίστρια που αναφέρεται στα δημοσιεύματα ως «Μαρκέλλα» φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο σε μία από τις δύο οργανώσεις που ερευνώνται για την έκδοση εικονικών αποδείξεων διαμονής σε ένστολους και άλλους δημόσιους υπαλλήλους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός συνελήφθη στα Ιωάννινα, ενώ στο γραφείο της λογίστριας φέρονται να προσέρχονταν ένστολοι για να προμηθευτούν τα παραστατικά. Η αμοιβή για την έκδοσή τους, κατά το ίδιο ρεπορτάζ, ξεκινούσε από τα 150 ευρώ και διαμορφωνόταν ανάλογα με την περίπτωση.

Το δημοσίευμα επικαλείται επίσης μαρτυρίες κατοίκων για συχνές στάσεις υπηρεσιακών οχημάτων έξω από το γραφείο. Η αναφορά αυτή αποτελεί πληροφορία του ρεπορτάζ και δεν προσδιορίζει από μόνη της τον λόγο κάθε επίσκεψης.

Η πληροφορία περνούσε από ένστολο σε ένστολο

Τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να διευρυνόταν ο κύκλος των προσώπων που χρησιμοποιούσαν τις αποδείξεις περιέγραψε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Όπως εξήγησε, η πληροφορία για τη δυνατότητα προμήθειας εικονικών παραστατικών μεταφερόταν από τον έναν ένστολο στον άλλο. Οι υπηρεσιακές μετακινήσεις ήταν πραγματικές. Εκείνο που ελέγχεται είναι οι δηλωμένες δαπάνες διαμονής: υπάλληλοι φέρονται να φιλοξενούνταν δωρεάν σε συγγενικά ή φιλικά σπίτια, αλλά να προσκόμιζαν αποδείξεις από διαφορετικά καταλύματα για να εισπράξουν αποζημίωση.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., οι μετακινήσεις που εξετάζονται ενδέχεται να αφορούν ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο τις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν οι συλλήψεις.

Οι εταιρείες και οι αποζημιώσεις

Οι δύο οργανώσεις φέρονται να λειτουργούσαν ανεξάρτητα, χρησιμοποιώντας γραφεία και εταιρείες για την έκδοση των παραστατικών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την έρευνα, στις αποδείξεις εμφανίζονταν διαμονές σε καταλύματα όπου οι υπάλληλοι δεν είχαν φιλοξενηθεί ή ακόμη και σε ανύπαρκτα καταλύματα. Τα έγγραφα υποβάλλονταν στις αρμόδιες υπηρεσίες για την καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων.

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται στη συνέχεια να κρατούσαν το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων και να απέδιδαν τη συμφωνημένη αμοιβή σε όσους τους είχαν προμηθεύσει τις αποδείξεις.

Οι συλλήψεις και η έρευνα για τους ενστόλους

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων που διήρκεσε περισσότερο από ενάμιση χρόνο. Στις επιχειρήσεις της Τρίτης 24 Νοεμβρίου σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη πραγματοποιήθηκαν συνολικά 22 συλλήψεις.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι φέρονται να εντοπίστηκαν ενώ παραλάμβαναν εικονικές αποδείξεις.

Στην έρευνα περιλαμβάνονται περίπου 1.300 ένστολοι, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί, λιμενικοί, στρατιωτικοί και πυροσβέστες, ενώ εξετάζονται και περιπτώσεις άλλων δημοσίων υπαλλήλων. Η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο ξεπερνά τα 12,5 εκατ. ευρώ.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες εντοπίστηκαν συνολικά περίπου 400.000 ευρώ. Οι Αρχές συνεχίζουν την αξιολόγηση των ευρημάτων για να προσδιορίσουν τον ρόλο κάθε προσώπου και το πλήρες ύψος των ποσών που φέρονται να εισπράχθηκαν παράνομα.