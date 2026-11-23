Μια ασυνήθιστη κίνηση των ματιών του ήταν αρκετή για να μετατρέψει έναν 32χρονο πολιτικό της Νέας Υόρκης σε πρωταγωνιστή μιας απίθανης διαδικτυακής ιστορίας.

Ο Τζόρνταν Ράιτ, μέλος της Πολιτειακής Συνέλευσης της Νέας Υόρκης, βρέθηκε στο επίκεντρο θεωριών συνωμοσίας, με χρήστες των social media να υποστηρίζουν ότι δεν είναι άνθρωπος, αλλά ένα ερπετόμορφο πλάσμα που έχει πάρει ανθρώπινη μορφή.

Η ιστορία ξεκίνησε από ένα σύντομο βίντεο που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο δημαρχείο της Νέας Υόρκης. Την ώρα που ο δήμαρχος Ζόραν Μαμντάνι παρουσίαζε το σχέδιό του για το κλείσιμο των φυλακών του Ράικερς Άιλαντ, ο Ράιτ εμφανίστηκε στο πλάνο να χαμογελά, να ανοιγοκλείνει τα βλέφαρά του και στη συνέχεια να στρέφει τα μάτια του προς τα πάνω.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο απομονώθηκε, αναπαράχθηκε μαζικά και απέκτησε διαστάσεις που δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί ο ίδιος ο πολιτικός.

SHOCK VIDEO: for the first time ever demons, crossing the astral plane into our dimension, has been caught on film in New York City.



The creatures were caught on film during a televised meeting of the communist party.. pic.twitter.com/b1GpXbUafL — Alex Jones (@RealAlexJones) November 22, 2026

Από μια κίνηση των ματιών στις θεωρίες για ερπετοειδή

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισαν να εμφανίζονται σχόλια που συνέδεαν την κίνηση των ματιών του με τη γνωστή θεωρία συνωμοσίας περί ερπετοειδών, σύμφωνα με την οποία εξωγήινα όντα ζουν ανάμεσα στους ανθρώπους, έχοντας υιοθετήσει ανθρώπινη εμφάνιση.

Ορισμένοι χρήστες ισχυρίστηκαν ότι το βίντεο αποκαλύπτει την πραγματική φύση του πολιτικού, ενώ άλλοι επιστράτευσαν ακόμη και την κινηματογραφική ταινία «Men in Black», υποστηρίζοντας ότι εξωγήινα πλάσματα κυκλοφορούν ανάμεσά μας μεταμφιεσμένα.

Στη διάδοση του βίντεο συνέβαλε και ο συνωμοσιολόγος Άλεξ Τζόουνς, ο οποίος το αναπαρήγαγε στο X, παρουσιάζοντάς το ως δήθεν καταγραφή δαιμόνων που περνούν από μια άλλη διάσταση στον κόσμο μας.

Η απάντηση του πολιτικού: «Προφανώς είμαι ανθρώπινο ον»

Ο Τζόρνταν Ράιτ κλήθηκε τελικά να σχολιάσει τους ισχυρισμούς, μιλώντας στη New York Post.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη τη στιγμή που καταγράφηκε το περίεργο στιγμιότυπο, αλλά δεν άφησε περιθώρια παρερμηνείας για το πώς αντιμετωπίζει τις θεωρίες που κυκλοφορούν.

«Προφανώς είμαι ανθρώπινο ον και η ανθρωπιά μου φαίνεται μέσα από το νομοθετικό μου έργο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, επέλεξε να απαντήσει με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα από την πολιτική του δραστηριότητα, αναφερόμενος στην εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 4 εκατομμυρίων δολαρίων για το κέντρο περιβαλλοντικής δικαιοσύνης WE ACT στο Χάρλεμ.

«Δεν μπορώ να μιλήσω για ερπετά ή εξωγήινους», πρόσθεσε, επιχειρώντας να κλείσει με χιούμορ μια συζήτηση που είχε ξεφύγει από κάθε λογική.

Ποιος είναι ο Τζόρνταν Ράιτ

Ο 32χρονος πολιτικός εκπροσωπεί την 70ή εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης, η οποία περιλαμβάνει περιοχές του Μανχάταν, όπως το Μανχάτανβιλ και το Χάρλεμ.

Ανήκει στο Δημοκρατικό Κόμμα και είναι γιος του Κιθ Λ. Τ. Ράιτ, ο οποίος κατέχει θέση στην ηγεσία της οργάνωσης των Δημοκρατικών στο Μανχάταν.

Στις εκλογές του Νοεμβρίου επανεξελέγη, αφού προηγουμένως είχε επικρατήσει στις εσωκομματικές εκλογές του Δημοκρατικού Κόμματος.

Μια θεωρία συνωμοσίας με μεγάλη ιστορία

Η ιδέα ότι ισχυροί πολιτικοί, επιχειρηματίες και δημόσια πρόσωπα είναι στην πραγματικότητα ερπετοειδή που έχουν μεταμφιεστεί σε ανθρώπους δεν είναι καινούργια.

Πρόκειται για μία από τις γνωστότερες θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο, η οποία έχει συνδεθεί ιδιαίτερα με τον Βρετανό συγγραφέα και συνωμοσιολόγο Ντέιβιντ Άικ.

Σύμφωνα με αυτή την αφήγηση, εξωγήινα ερπετοειδή έχουν διεισδύσει στην ανθρώπινη κοινωνία και ελέγχουν κυβερνήσεις, οικονομικά συστήματα και σημαντικούς θεσμούς.

Δεν υπάρχει, βεβαίως, καμία επιστημονική ένδειξη που να στηρίζει τέτοιους ισχυρισμούς. Στην περίπτωση του Ράιτ, ένα στιγμιότυπο λίγων δευτερολέπτων ήταν αρκετό για να μετατρέψει μια συνηθισμένη δημόσια εμφάνιση σε παγκόσμιο διαδικτυακό θέαμα.