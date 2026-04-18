«Είμαι δυνατή, ξέρω πως είναι κι εκείνος»: Το μήνυμα της Τίνας Μεσσαροπούλου για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Δύσκολες ώρες συνεχίζει να περνά η οικογένεια του Γιώργου Μυλωνάκη, με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ να εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» μετά από σοβαρό πρόβλημα που παρουσίασε η υγεία του.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης συνεχίζει να είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου και στο πλευρό του βρίσκεται αδιάκοπα η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών, πλήθος συναδέλφων της γνωστής δημοσιογράφου έχει εκφράσει τη στήριξή του, είτε με φυσική παρουσία στον «Ευαγγελισμό» είτε μέσω μηνυμάτων συμπαράστασης.

Το πρωί του Σαββάτου 18 Απριλίου, η Κατερίνα Καραβάτου, μέσα από την εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα», αναφέρθηκε στην πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη μετά το εγκεφαλικό ανεύρυσμα, μεταφέροντας παράλληλα το ψυχικό σθένος που δείχνει η σύζυγός του.

Η παρουσιάστρια δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της, αποκαλύπτοντας ένα προσωπικό μήνυμα που έλαβε από την Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Με διέλυσε, και θα το πω γιατί δεν είναι κακό, αλλά διαλύθηκα εκείνη τη στιγμή πραγματικά, όταν μιλώντας με μηνύματα με την Τίνα, δεν θα πω την αρχή της συνομιλίας, στο τέλος όμως, μου έγραψε: ‘Είμαι δυνατή και ξέρω πως είναι κι εκείνος’.

Αισθάνθηκα τη σύνδεση ενός ζευγαριού που είναι τόσα χρόνια μαζί, που είναι τόσο αγαπημένοι, που έχουν κάνει αυτή την υπέροχη οικογένεια», είπε χαρακτηριστικά.

Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση της υγείας του

Τα επόμενα εικοσιτετράωρα θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία της αποκατάστασης της βλάβης που προκάλεσε το ανεύρυσμα, σύμφωνα με το χθεσινό ιατρικό ανακοινωθέν των γιατρών για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

Σύμφωνα με πληροφορίες, από χθες έχει ξεκινήσει η σταδιακή και προσεκτική μείωση των φαρμάκων καταστολής. Πρόκειται για μια διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει, καθώς επιχειρείται να αξιολογηθεί η λειτουργία των νευρώνων του εγκεφάλου, η νευρολογική εικόνα του ασθενούς, αλλά και το επίπεδο συνείδησης και η ανταπόκρισή σε εξωτερικά ερεθίσματα.