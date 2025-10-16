«Είμαι εδώ» λέει ο Σαμαράς και ετοιμάζει παρέμβαση

Η είδηση της χθεσινής εκδήλωσης της Παναθηναϊκής Οργάνωσης Γυναικών με κεντρικό ομιλητή τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, ήταν το δίχως άλλο η πρώτη μετά τον τραγικό χαμό της κόρης του Λένας δημόσια εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά.

Καθόλου τυχαίο, όπως τονίζει πρόσωπο του άμεσου περιβάλλοντος του που αυτή έγινε σε ομιλία του Κώστα Καραμανλή με τον οποίο πλέον έχει τακτική επαφή αλλά και κοινούς προβληματισμούς για την πολιτική κατάσταση της χώρας.

Μάλιστα, ο Αντώνης Σαμαράς εμφανίστηκε στην κύρια αίθουσα της Παλαιάς Βουλής την ώρα που στο βήμα βρισκόταν ο Κώστας Καραμανλής, ενώ οι δύο άνδρες είχαν μία θερμή χειραψία και έναν εγκάρδιο εναγκαλισμό μετά το πέρας της εκδήλωσης.

«Είμαι εδώ» είπε με ένα νεύμα ο Σαμαράς προς τους δημοσιογράφους οι οποίοι τον ρώτησαν εάν πλέον θα πυκνώσει τις εμφανίσεις του και θα τον βλέπουν όλοι πιο συχνά.

Είναι σαφές ότι η χθεσινή επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού σηματοδοτεί αφενός το τέλος της αποχής από τις δημόσιες εκδηλώσεις και αφετέρου την αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη δημόσια τοποθέτηση του, που δεν θα αργήσει πολύ, όπως πληροφορούμε.