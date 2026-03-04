«Είμαι οδηγός νταλίκας, πήγαινα Λίβανο»: Όλα όσα ισχυρίστηκε ο Γεωργιανός ύποπτος για κατασκοπεία

«Είμαι οδηγός νταλίκας. Θα πήγαινα στον Λίβανο», φέρεται να υποστήριξε μέσω μεταφράστριας ο 36χρονος Γεωργιανός, κατά τη δίκη του στο αυτόφωρο για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα, ενώ εκκρεμεί η έρευνα σε βάρος του για το αδίκημα της κατασκοπείας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Δημήτρη Δαμιανού για τον FLASH, στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών για το αδίκημα της παράνομης εισόδου στη χώρα καθώς και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ, ενώ η Αντιτρομοκρατική συλλέγει στοιχεία προκειμένου να εξεταστεί αν στοιχειοθετείται η -σοβαρότερη- κατηγορία για κατασκοπεία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σήμερα Τετάρτη (4/3) αναμένεται να διατάξει ο εισαγγελέας την ΔΑΕΕΒ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας) να προχωρήσει σε προκαταρκτική για κατασκοπεία.

Ωστόσο, ο ισχυρισμός του -αζέρικης καταγωγής- Γεωργιανού, ότι είναι... οδηγός φορτηγού φαίνεται να μην αντιστοιχεί στα πραγματικά δεδομένα. Ο 36χρονος φέρεται να είχε νοικιάσει για... 3 μήνες, αυτόνομη πολυτελή βίλα στα Άπτερα των Χανίων, με απρόσκοπτη θέα στον κόλπο της Σούδας όπου βρίσκεται η αμερικανική στρατιωτική βάση.

Το κανονικό ενοίκιο για τη βίλα ήταν 17.000 ευρώ τον μήνα, ωστόσο λόγω εποχής η τιμή ήταν αρκετά χαμηλότερη από τη στιγμή που ο 36χρονος το ήθελε για ένα τρίμηνο. Ο ύποπτος για κατασκοπεία πλήρωσε όλο το τίμημα, με μετρητά το μεγαλύτερο μέρος και με κάρτα διαδικτυακής τράπεζας το υπόλοιπο.

Φωτογράφιζε το αεροπλανοφόρο

Ωστόσο, ο 36χρονος φαίνεται πως είχε έφεση και στη φωτογράφιση. Από τη βίλα φέρεται να τράβηξε φωτογραφίες το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford, όταν αυτό κατέπλευσε στη Σούδα.

Το αεροπλανοφόρο απέπλευσε από τη Σούδα στις 26 Φεβρουαρίου και το απόγευμα της 28ης Φεβρουαρίου, ημέρα των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, ο 36χρονος Γεωργιανός έφθασε στην Αθήνα και διέμεινε σε ξενοδοχείο της Ομόνοιας, έως την περασμένη Δευτέρα (2/3) όπου επιχείρησε να ταξιδέψει αεροπορικώς, πιθανόν και πάλι προς την Κρήτη, όπου συνελήφθη.

Επικοινωνία με Τεχεράνη

Φαίνεται μάλιστα πως ο Γεωργιανός λάμβανε απευθείας εντολές από το Ιράν μέσω του ειδικού λογισμικού encryptor, το οποίο χρησιμοποιούν οι Ιρανοί, το οποίο φέρεται να ήταν εγκατεστημένο και στα δύο κινητά τηλέφωνα που είχε στην κατοχή του.

Παράλληλα, στελέχη της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας θα αναζητήσουν τη ροή του χρήματος προς τον 36χρονο Γεωργιανό, ο οποίος πλήρωνε με μετρητά και κάρτα διαδικτυακής τράπεζας.

Στελέχη της ΕΥΠ διαβίβασαν τις πληροφορίες για τη δράση του στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και εκείνη με τη σειρά της στον δικαστικό λειτουργό προκειμένου να διατάξει προκαταρκτική έρευνα, άρση απορρήτου, στο πλαίσιο της οποίας θα σχηματιστεί δικογραφία και αναμένεται η μετατροπή της κατηγορίας σε κατασκοπεία.

Τα στελέχη της ΕΥΠ αναφέρουν ότι ο 36χρονος, αλλά και οι προηγούμενες ανάλογες περιπτώσεις, είναι στρατολογημένα άτομα με ποινικό παρελθόν, τα οποία εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κατασκοπευτικό δίκτυο καθοδηγούμενο από το Ιράν.

Η διαδρομή και τα δωμάτια «με θέα»

Ο 36χρονος Γεωργιανός στις 3 Φεβρουαρίου ταξίδεψε από Γερμανία στην Αθήνα και από εκεί απευθείας στα Χανιά. Τότε ενημερώθηκε και η ΕΥΠ για την παρουσία του από ξένες μυστικές υπηρεσίες και ξεκίνησε την αναζήτησή του. Από τις 3 έως τις 10 Φεβρουαρίου φαίνεται να έμεινε στην πολυτελή βίλα στη Σούδα.

Από τις 10 μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου έμεινε σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Σούδας, ενώ στις 16 Φεβρουαρίου νοίκιασε άλλη πολυτελή βίλα μεταξύ Άπτερων και Καλαμίων για χρονικό διάστημα 3 μηνών, ενώ παράλληλα αναζήτησε δωμάτιο στο ξενοδοχείο με καλή θέα στον κόλπο της Σούδας. Επρόκειτο μάλιστα για το ίδιο δωμάτιο που είχε μείνει και ο 26χρονος Αζέρος ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιούνιο για κατασκοπεία, ενώ 40χρονος ομοεθνής του είχε συλληφθεί δύο μέρες νωρίτερα στην Κύπρο, και οι δύο στρατολογημένοι από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Μάλιστα, γυναίκα που είχε έρθει σε επαφή με τον Γεωργιανό, όσο εκείνος έμενε στη Σούδα, ανέφερε ότι παρατήρησε ύποπτα στοιχεία στη συμπεριφορά του. «Δεν έβγαινε συχνά από το δωμάτιο, μόνο για φαγητό. Δεν άφηνε να μπουν και οι καθαρίστριες. Με το ζόρι τον βγάζαμε για να καθαρίσουμε», τόνισε χαρακτηριστικά.