«Είμαι θεά»: Το τραγούδι του Κραουνάκη που αρνήθηκε να ερμηνεύσει η Μαρινέλλα

Ο Σταμάτης Κραουνάκης σε τηλεοπτική του εμφάνιση, σήμερα Κυριακή 29 Μαρτίου μίλησε για την Μαρινέλλα, και θυμήθηκε στιγμές που έζησε μαζί της στο πέρασμα των χρόνων. Όπως χαρακτηριστικά είπε θαύμαζε και εκείνος την σπουδαία ερμηνεύτρια και έκανε ιδιαίτερη μνεία στην ακρίβεια των κινήσεών της.



Ο Σταμάτης Κραουνάκης μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» αποκάλυψε και τα λόγια που του είχε πει η Μαρινέλλα, όταν της έδειξε ένα τραγούδι που της είχε γράψει: «Της είχα γράψει το τραγούδι της Μαρίκας Σουέζ που έλεγε ο στίχος, ότι λέει η ίδια για τον εαυτό της, “είμαι θεά”. Μου λέει “αγάπη μου, αυτό εγώ δεν μπορώ να το πω, να το λένε οι άλλοι”. Δεν ήθελε να το πει η ίδια για τον εαυτό της. Το κάναμε ως διάλογο με τους άλλους ηθοποιούς, ένα εξαιρετικό καστ και απαντούσε ο θίασος “είσαι θεά”. Σ’ αυτόν τον διάλογο, ας πούμε, κράτησε ένα τελευταίο σαρκαστικό».



Ο Σταμάτης Κραουνάκης πρόσθεσε στη συνέχεια: «Αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει ένα βαθιά θρησκευόμενο πρόσωπο και αυτό ήταν η Μαρινέλλα, εκτός από τεράστια τεχνίτρια. Ό,τι και να έκανε, ό,τι καινοτομία και να έφερνε – γιατί άλλαξε τη νύχτα – στο βάθος το λαρύγγι της ήταν η περιουσία της. Εκεί ήξερε τον τρόπο να συγκεντρώνεται και να είναι εξαιρετικά ακριβής, ανησυχητικά καμιά φορά» συμπλήρωσε ο Σταμάτης Κραουνάκης.



Όπως είπε ο μουσικός, η Μαρινέλλα ήταν ένα πολύ δοτικός άνθρωπος. «Ένας πολύ πλούσιος στην καρδιά του, χορτασμένος, άνθρωπος. Έχει σημασία στη σημερινή μας κουβέντα να πω ένα πραγματάκι που δείχνει τον χαρακτήρα της» ανέφερε ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Η ιέρεια του ελληνικού τραγουδιού έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (28.03.2026) μετά από άνιση μάχη που έδινε ύστερα από το βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου. Η Μαρινέλλα, όπως και στη ζωή της, πάλεψε γενναία για να ξεπεράσει το πρόβλημα υγεία της. Δυστυχώς το Σάββατο άφησε την τελευταία πνοή στο σπίτι της.