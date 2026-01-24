Ειμαστε έτοιμοι να συμβιώσουμε με ρομπότ-οχήματα, το πείραμα του πανεπιστημίου Αιγαίου

Η πρώτη πιλοτική εφαρμογή παράδοσης αγαθών σε αστικό περιβάλλον με χρήση αυτόνομων ρομπότ (Delivery Robots) πραγματοποιήθηκε στη Χίο, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για την ενσωμάτωση αυτόνομων τεχνολογιών διανομής αγαθών σε νησιωτικές πόλεις της Ελλάδας.

Η δράση υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων (ΕΜΛΑ / TRANSDEM) και το Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής & Λειτουργιών (ΣυΣΠαΛ / DeOPSys) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου SUB2: Πανεπιστήμια Αριστείας, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Ελλάδα 2.0.

Χαρτογράφηση περιοχής

«Η πιλοτική εφαρμογή πραγματοποιήθηκε στην αγορά της Χίου, στη λεγόμενη Απλωταριά και αποτέλεσε την πρώτη οργανωμένη χρήση αυτόνομων ρομπότ διανομής σε δημόσιο αστικό χώρο του νησιού. Κεντρικός στόχος της αρχικής αυτής φάσης ήταν η χαρτογράφηση της περιοχής, η οποία αποτελεί τη βάση για την ασφαλή πλοήγηση των ρομποτικών συστημάτων και τη μελλοντική ανάπτυξη αυτόνομων υπηρεσιών διανομής αγαθών» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου, διευθύντρια του Εργαστηρίου TRANSDEM στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

«Μέσα από τη διαδικασία της χαρτογράφησης, συνεχίζει ο αναπληρωτής καθηγητής Βασίλειος Ζεϊμπέκης διευθυντής του Εργαστηρίου DeOPSys, στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συλλέχθηκαν κρίσιμα γεωχωρικά δεδομένα, τα οποία επιτρέπουν:

-την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του αστικού χώρου της Χίου,

-τη βελτιστοποίηση των αλγορίθμων δρομολόγησης των αυτόνομων ρομπότ διανομής

-και τη διασφάλιση της ασφαλούς συνύπαρξης ανθρώπων και ρομπότ στον δημόσιο χώρο».

Ειμαστε έτοιμοι να συμβιώσουμε με ρομπότ-οχήματα;

Σύμφωνα με τους επιστήμονες η ερευνητική αυτή πρωτοβουλία εστιάζει στη μελέτη της κοινωνικής αποδοχής και της υιοθέτησης καινοτόμων τεχνολογιών διανομής και παράλληλα, στην ανάπτυξη καινοτόμων αλγορίθμων δρομολόγησης των αυτόνομων ρομπότ.

«Η τεχνολογική καινοτομία, λέει ο υποψήφιος Διδάκτορας Ιωάννης Περβανάς, υπεύθυνος έρευνας του Εργαστηρίου TRANSDEM, αποκτά ουσιαστική αξία μόνο όταν συνοδεύεται από κοινωνική αποδοχή και αειφόρες λύσεις προγραμματισμού των δρομολογίων των αυτόνομων ρομπότ διανομής και παράλληλα, προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και της τοπικής αγοράς».

Και ο υποψήφιος διδάκτορας Γεώργιος Τεπτερής, Ερευνητής του Εργαστηρίου DeOPSys σημειώνει ότι:

«Στο πλαίσιο αυτό:

-διερευνώνται οι στάσεις και οι αντιλήψεις των πολιτών απέναντι στα αυτόνομα ρομπότ διανομής,

-αναπτύσσονται καινοτόμοι αλγόριθμοι δρομολόγησης στόλου αυτόνομων ρομπότ διανομής,

-καταγράφεται η πρόθεση χρήσης τέτοιων υπηρεσιών στην καθημερινότητα και,

-αναλύεται η στάση των τοπικών επιχειρήσεων και εμπόρων, οι οποίοι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη βιωσιμότητα των αυτόνομων υπηρεσιών διανομής».

Ειδοποιήσεις με sms και QR

Τέλος «η πιλοτική λειτουργία του συστήματος σχεδιάστηκε με έμφαση στην απλότητα και τη φιλικότητα προς τον χρήστη. Τα αυτόνομα ρομπότ διανομής ακολούθησαν προκαθορισμένες διαδρομές βάσει ψηφιακών χαρτών, ενώ η διαδικασία παράδοσης ολοκληρωνόταν με ειδοποίηση του παραλήπτη μέσω SMS ή e-mail και χρήση μοναδικού QR code για την ασφαλή παραλαβή του δέματος» σημειώνει με τη σειρά της η Λεμονιά Αμυγδάλου μέλος του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού του Πανεπιστημίου και Υπεύθυνη του Εργαστηρίου DeOPSys.

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής κρίνεται ότι είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και συμβάλλουν στον σχεδιασμό ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων λύσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες ενός νησιωτικού αστικού περιβάλλοντος. Όπως τονίζουν, η πιλοτική εφαρμογή των αυτόνομων ρομπότ διανομής στη Χίο δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική καινοτομία, αλλά ένα ολοκληρωμένο ερευνητικό εγχείρημα που θέτει τις βάσεις για πιο έξυπνες, πράσινες, βιώσιμες και ανθρωποκεντρικές πόλεις στο μέλλον, με επίκεντρο τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ