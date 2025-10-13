«Είμαστε μαζί σε αυτό»: Αποκαλυπτικό email «φωτίζει» τη σχέση του πρίγκιπα Άντριου με τον Έπσταϊν

Ο πρίγκιπας Άντριου είπε στον Τζέφρι Έπσταϊν σε ένα email «είμαστε μαζί σε αυτό» αφότου δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά μια φωτογραφία του Βρετανού βασιλέα με το χέρι του γύρω από την έφηβη Βιρτζίνια Τζιούφρε το 2011. Το email θα ασκήσει περαιτέρω πίεση στον δούκα του Γιορκ και την βασιλική οικογένεια, επειδή προηγουμένως είχε δηλώσει στο BBC ότι είχε διακόψει κάθε επαφή με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα κατά ανηλίκων μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Η αλληλογραφία μεταξύ του μικρότερου αδελφού του βασιλιά και του Έπσταϊν, που δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες Mail on Sunday και Sun on Sunday, φαίνεται να δείχνει ότι δεν ήταν έτσι.

Ο Άντριου έστειλε email στον Έπσταϊν στις 28 Φεβρουαρίου 2011, την ημέρα μετά τη δημοσίευση της γνωστής φωτογραφίας του δούκα, της Τζιουφρέ και της Γκισλέιν Μάξγουελ. Είπε στον Έπσταϊν να «κρατήσει στενή επαφή» και εξέφρασε την επιθυμία να «παίξουν ξανά σύντομα».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian το 2019, ο Άντριου δήλωσε στο πρόγραμμα Newsnight του BBC ότι διέκοψε τη φιλία του με τον Έπσταϊν τον Δεκέμβριο του 2010, αφού οι δύο άνδρες φωτογραφήθηκαν μαζί να περπατούν στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, μετά τη δημοσίευση της φωτογραφίας, έγραψε στον Έπσταϊν το εξής μήνυμα: «Ανησυχώ εξίσου για σένα! Μην ανησυχείς για μένα! Φαίνεται ότι είμαστε μαζί σε αυτό και θα πρέπει να το ξεπεράσουμε. Αλλιώς, μείνε σε στενή επαφή και θα ξαναπαίξουμε σύντομα!!!!». Λέγεται ότι υπέγραψε με: «A, HRH Ο Δούκας του Γιορκ, KG».

Ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του σε μια ομοσπονδιακή φυλακή στο Μανχάταν τον Αύγουστο του 2019, ενώ περίμενε τη δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης. Ο θάνατος κρίθηκε αυτοκτονία. Το 2008 ομολόγησε την ενοχή του για κατηγορίες προσέλκυσης σε πορνεία και προσέλκυσης σε πορνεία ανηλίκου, για τις οποίες εξέτισε ποινή φυλάκισης.

«Διέκοψα κάθε επαφή μαζί του»

Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, ένα τμήμα του email από τον Δούκα του Γιορκ εμφανίστηκε σε δικαστικά έγγραφα. Την εποχή εκείνη αναφέρθηκε ότι προέρχονταν από «μέλος της βασιλικής οικογένειας». Αφορούσε μια καταγγελία της Αρχής Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς, της ρυθμιστικής αρχής του τραπεζικού τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο, και εμφανίστηκε στα έγγραφα του δικαστηρίου για μια νομική υπόθεση που αφορούσε τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Barclays, Τζες Στάλεϊ. Ο Στάλεϊ είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της εποπτικής αρχής ότι είχε δώσει παραπλανητική περιγραφή της φύσης της σχέσης του με τον Έπσταϊν.

Σε συνέντευξη που έδωσε τον Νοέμβριο του 2019 στο Newsnight, ο πρίγκιπας Άντριου είπε στη δημοσιογράφο Έμιλι Μέιτλις: «Διέκοψα κάθε επαφή μαζί του [Επστάιν] όταν έμαθα ότι ήταν υπό έρευνα, κάτι που συνέβη αργότερα το 2006, και δεν ξαναεπικοινώνησα μαζί του μέχρι το 2010». Αργότερα είπε ότι τον Δεκέμβριο του 2010 «έπρεπε να δείξω ηγετικό πνεύμα και έπρεπε να πάω να τον δω και να του πω αυτό ήταν».

Επίσης, αυτό το Σαββατοκύριακο, αποκαλύφθηκε ότι ο Τόνι Μπλερ συναντήθηκε με τον Epstein στη Downing Street ενώ ήταν πρωθυπουργός, μετά από σύσταση του Peter Mandelson, ο οποίος τον περασμένο μήνα απολύθηκε από τη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ, μετά την αποκάλυψη νέων πληροφοριών για το πόσο στενές σχέσεις είχε με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων. Η συνάντηση του Μπλερ αποκαλύφθηκε σε έγγραφα που δημοσιεύθηκαν στα Εθνικά Αρχεία και προηγήθηκε της ποινικής καταδίκης του Επστάιν. Ο Επστάιν επισκέφθηκε τον Μπλερ στις 14 Μαΐου 2002.

Ο Μάντελσον ήταν τότε βουλευτής του Εργατικού Κόμματος, έχοντας παραιτηθεί από την κυβέρνηση για δεύτερη φορά εν μέσω αντιπαραθέσεων. Σε ένα email πριν από τη συνάντηση, είχε περιγράψει τον Επστάιν στον επικεφαλής του προσωπικού του Μπλερ, Τζόναθαν Πάουελ, που είναι τώρα σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, ως «ασφαλή» και «φίλο».