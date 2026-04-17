«Είμαστε με τη θηλιά στον λαιμό»: Σε εξέλιξη η συνάντηση κτηνοτρόφων της Λέσβου με Μαργαρίτη Σχοινά

Ξεκίνησε στις 11:00 το πρωί της Παρασκευής (17/4) η επείγουσα σύσκεψη που συγκάλεσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, με τους εκπροσώπους κτηνοτρόφων και τυροκόμων της Λέσβου και αντικείμενο την εξέλιξη της κατάστασης λόγω των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού.

Εδώ και τέσσερις ημέρες οι διαμαρτυρόμενοι κτηνοτρόφοι έχουν καταλάβει και τα δύο λιμάνια της Μυτιλήνης, αποτρέποντας την αποβίβαση φορτηγών αυτοκινήτων, κινητοποίηση η οποία θα συνεχιστεί όπως λένε, αν δεν δοθεί λύση.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να καταβάλει αποζημιώσεις οκτώ εκατομμυρίων ευρώ, για το διάστημα 15 Μαρτίου έως 5 Απριλίου, στις επιχειρήσεις παραγωγής τυριού στη Λέσβο που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω αφθώδους πυρετού.

Φωτ.: Eurokinissi

«Η Λέσβος είναι με τη θηλιά στο λαιμό» λένε οι κτηνοτρόφοι

«Ήρθαμε εδώ και περιμένουμε να βρεθεί άμεσα, σήμερα, μια λύση από το Υπουργείο, διότι αυτή τη στιγμή το νησί κυριολεκτικά είναι με τη θηλιά στο λαιμό. Η οικονομία του τινάζεται στον αέρα. Η ασθένεια του αφθώδους πυρετού που έχει προσβάλλει τα ζώα μας έχει εγκλωβίσει κυριολεκτικά οικονομικά και σήμερα οπωσδήποτε πρέπει να βρούμε λύση πριν φύγουμε πίσω» δήλωσε ο Θεμιστοκλής Καμμένος, κτηνοτρόφος – αυτοδιοικητικός, και μέλος της αντιπροσωπείας.

Λύση, όπως εξηγεί, είναι «να φύγουν τα προϊόντα κανονικά έξω. Το τυρί, το κρέας που παράγουμε. Από τη στιγμή που ο αφθώδης πυρετός είναι καθαρά ζωονόσος και δεν προσβάλλει τον άνθρωπο, η δική μας η περιέργεια και η δική μας η απορία είναι γιατί δεν μπορούμε να διαθέσουμε στην αγορά τα προϊόντα».

«Μέτρα βιοασφάλειας παίρνουμε εμείς σαν παραγωγοί. Μέτρα παίρνονται στο λιμάνι. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μεταδοθεί ο ιός από τα φορτηγά, όπως μας λένε, ή από τα ψυγεία. Και από τη στιγμή που μετακινούνται συνεχώς αυτοκίνητα και άλλου είδους εμπορεύματα με νταλίκες και με φορτηγά, πώς γίνεται από τα δικά μας δηλαδή τα προϊόντα να μεταδοθεί;» αναρωτιέται ο ίδιος.

Ερωτηθείς για τις απώλειες, ο κ. Καμμένος είπε ότι «διακόσιοι πενήντα τόνοι γάλα την ημέρα παράγει το νησί, πρόβειο γάλα, και εβδομήντα πέντε χιλιάδες αμνοερίφια μείναν το Πάσχα αδιάθετα, τα οποία βρίσκονται πίσω από τα κοπάδια μας, αλλά είναι σε στάβλους παραγωγών, οι οποίοι θέλουνε κάθε μέρα για να ταϊστούν πάνω από χίλια ευρώ. Γιατί δεν μπορούμε να τα αφήσουμε νηστικά. Δεν είναι τα ζώα μας επιχείρηση που θα βάλουμε ένα κλειδί, θα την κλείσουμε και θα περιμένουμε πότε θα αποκατασταθεί η δικαιοσύνη για να ξανανοίξουμε. Είναι ζώα. Είμαστε καθημερινά, τριακόσιες εξήντα πέντε μέρες το χρόνο. Βρέχει, χιονίζει, είναι γιορτές… πίσω από αυτά, πρωί βράδυ. Από αυτά ζούμε τις οικογένειές μας και όταν καταστραφεί η οικονομία στη Λέσβο καταστρέφεται και όλη η παραμεθόριος. Αδειάζουν τα χωριά μας».

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής: «Η Λέσβος καταστρέφεται»

Στο πλευρό των κτηνοτρόφων της Λέσβου βρέθηκε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής, Γιάννης Φράγκος, συμμετέχοντας στην κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σε δήλωσή του κ. Φράγκος έκανε λόγο για μια «μεγάλη δοκιμασία» που απειλεί να αφανίσει την οικονομία του νησιού, ζητώντας από την Κυβέρνηση να παρέμβει άμεσα για να σταματήσει η καταστροφή.

«Πρέπει η κυβέρνηση να σκύψει, χθες να σκύψει πάνω από το πρόβλημα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, υπογραμμίζοντας ότι η αργοπορία στην αντίδραση του κρατικού μηχανισμού είναι αδικαιολόγητη. Σύμφωνα με τον κ. Φράγκο, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, καθώς περίπου 250 τόνοι προϊόντων πετιούνται καθημερινά, δημιουργώντας παράλληλα σοβαρούς κινδύνους μόλυνσης για το περιβάλλον. Κύριο αίτημα της ομοσπονδίας είναι η άμεση λήψη αποφάσεων για την αποζημίωση των αμνοεριφίων και του συνολικού ζωικού κεφαλαίου που πλήττεται από την κρίση.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν να λάβει μέτρα η Πολιτεία γιατί όπως λένε η «κατάσταση είναι δραματική».