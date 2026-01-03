«Είμαστε όλοι Ασγκαρντιανοί»: Η ανακάλυψη-σοκ που αλλάζει όσα ξέραμε για την καταγωγή του ανθρώπου

Μια επαναστατική επιστημονική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature φέρνει στο φως νέα, εντυπωσιακά στοιχεία για τις ρίζες της ζωής στον πλανήτη.

Σύμφωνα με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Όστιν (UT Austin) και διεθνών συνεργατών τους, κάθε σύνθετος οργανισμός στη Γη –από τα φυτά και τα ζώα μέχρι τον ίδιο τον άνθρωπο– έχει έναν κοινό πρόγονο σε μια ομάδα μικροβίων που ονομάζονται Asgard archaea (Αρχαία του Άσγκαρντ).

Η «μυθολογική» καταγωγή της ζωής



Το όνομα της ομάδας αυτών των μικροβίων είναι εμπνευσμένο από τη σκανδιναβική μυθολογία και την πόλη των Θεών, το Άσγκαρντ. Η έρευνα αποδεικνύει ότι οι ευκαρυωτικοί οργανισμοί (κύτταρα με πυρήνα) αποτελούν ουσιαστικά έναν κλάδο που «φώλιασε» μέσα στα Αρχαία του Άσγκαρντ. Όπως τα πουλιά είναι απόγονοι των δεινοσαύρων, έτσι και εμείς είμαστε οι σύγχρονοι απόγονοι αυτών των αρχέγονων μικροοργανισμών.

Ο «χαμένος κρίκος» Hodarchaeales



Η επιστημονική ομάδα εντόπισε τον πλησιέστερο μικροβιακό συγγενή όλης της σύνθετης ζωής σε μια νέα τάξη που ονομάστηκε Hodarchaeales (ή «Hods» εν συντομία). Ενώ οι πρόγονοι των Ασγκαρντιανών ζούσαν σε ακραία θερμά περιβάλλοντα, οι Hods –που μας μοιάζουν περισσότερο μεταβολικά– προσαρμόστηκαν σε ψυχρότερα περιβάλλοντα και άρχισαν να καταναλώνουν άνθρακα.

Γιατί αυτή η ανακάλυψη είναι σημαντική;



Λύνει το μυστήριο των 2 δισ. ετών: Τα πρώτα απολιθώματα ευκαρυωτών χρονολογούνται πριν από 2 δισεκατομμύρια χρόνια. Η έρευνα αυτή εξηγεί το «πώς» και το «πότε» έγινε η μετάβαση από τα απλά μικρόβια στους σύνθετους οργανισμούς.

Η δύναμη του DNA: Οι Ασγκαρντιανοί διαθέτουν γονίδια με πολλαπλά αντίγραφα, μια ιδιότητα που στους ευκαρυώτες οδήγησε σε νέες ικανότητες και αυξημένη κυτταρική πολυπλοκότητα.

Κατανόηση του εαυτού μας: Μελετώντας αυτές τις απλές μορφές ζωής, οι επιστήμονες μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις λειτουργίες των δικών μας κυττάρων.

«Πλέον η φράση "Είμαστε όλοι Ασγκαρντιανοί" θα έπρεπε να γραφτεί μέχρι και στην ταφόπλακά μου», δήλωσε χαριτολογώντας ο Brett Baker, αναπληρωτής καθηγητής στο UT Austin, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανακάλυψης για την κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης.

Η έρευνα συνεχίζεται με τη συλλογή γενετικού υλικού από βαθιά θαλάσσια ιζήματα και θερμές πηγές σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να χαρτογραφηθεί πλήρως το «γενεαλογικό δέντρο» της ζωής.