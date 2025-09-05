Είναι 102 ετών και έγινε ο γηραιότερος άνθρωπος που ανέβηκε στην κορυφή του Φούτζι

Ο Κοκίτσι Ακουζάουα έγινε σε ηλικία 102 ετών ο γηραιότερος άνθρωπος που ανέβηκε στην κορυφή του όρους Φούτζι, παρά το γεγονός ότι σχεδόν εγκατέλειψε κατά τη διάρκεια της αναρρίχησης.

Ο Ακουζάουα εκμυστηρεύτηκε ότι «ήμουνξ πραγματικά έτοιμος να τα παρατήσω στη μέση της διαδρομής» προσθέτοντας ότι «η ανάβαση στην κορυφή ήταν δύσκολη, αλλά οι φίλοι μου με ενθάρρυναν και όλα πήγαν καλά. Κατάφερα να τα καταφέρω επειδή με υποστήριξαν τόσοι πολλοί άνθρωποι».

Ωστόσο, δεν ανέβηκε μόνος του, αλλά με την 70χρονη κόρη του Μοτέ, την εγγονή του, τον σύζυγό της και τέσσερις φίλους από έναν ορειβατικό σύλλογο. Μάλιστα, το επίτευγμά του έχει αναγνωριστεί από το Guinness World Records.

Η διαδρομή στο Φούτζι

Η ομάδα κατασκήνωσε για δύο νύχτες κατά τη διάρκεια της διαδρομής πριν από την ανάβαση στις 5 Αυγούστου στην κορυφή του όρους Φούτζι, το οποίο είναι το ψηλότερο βουνό της Ιαπωνίας με ύψος 3.776 μέτρα.

«Είμαι εντυπωσιασμένος που ανέβηκα τόσο καλά», είπε, επικοινωνώντας με τη βοήθεια της 75χρονης κόρης του, Γιούκικο, η οποία επαναλάμβανε τις ερωτήσεις στο αυτί του πατέρα της, επειδή έχει προβλήματα ακοής. Ο Ακουζάουα πρόσθεσε ότι δεν θεωρεί κανένα βουνό δεδομένο στην ηλικία του. «Είναι καλύτερα να αναρριχηθείς όσο μπορείς ακόμα».

Το ταξίδι δεν ήταν το πρώτο ρεκόρ ανάβασης του Ακουζάουα στο όρος Φούτζι. Ήταν 96 ετών όταν έγινε για πρώτη φορά ο γηραιότερος άνθρωπος που ανέβηκε στο βουνό. Στα έξι χρόνια που έχουν περάσει από τότε, έχει ξεπεράσει καρδιακά προβλήματα, έρπητα ζωστήρα και ράμματα από πτώση κατά την αναρρίχηση.

Ο Ακουζάουα πέρασε τρεις μήνες προπονούμενος πριν την ανάβαση στο Φούτζι, ξυπνώντας στις 5 το πρωί για περιπάτους διάρκειας μιας ώρας και κατακτώντας περίπου ένα βουνό κάθε εβδομάδα, κυρίως στην περιοχή της επαρχίας Ναγκάνο στην κεντρική Ιαπωνία.

Τι τον οδήγησε στο βουνό

Περιτριγυρισμένος από συγγενείς και πίνακες με βουνά στο σπίτι του στο Μαεμπάσι, περίπου 241 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Τόκιο, ο Ακουζάουα θυμήθηκε τι τον τράβηξε για πρώτη φορά στα βουνά πριν από 88 χρόνια. Αν και η μαγεία της κατάκτησης της κορυφής ήταν αναμφίβολη, ήταν οι άνθρωποι που τον έκαναν να επιστρέφει.

«Αναρριχώμαι επειδή μου αρέσει», είπε. «Είναι εύκολο να κάνεις φίλους στο βουνό».

Ο Ακουζάουα έχει εργαστεί ως μηχανικός σχεδιασμού κινητήρων και αργότερα ως κτηνοτρόφος τεχνητής γονιμοποίησης, ένα επάγγελμα που ασκούσε μέχρι τα 85 του χρόνια, σύμφωνα με την οικογένειά του.

«Είτε σου άρεσε το διάβασμα είτε όχι, μπορούσες να απολαύσεις το βουνό το ίδιο», είπε. «Η νοημοσύνη δεν είχε σημασία εκεί πάνω. Ήμασταν όλοι ίσοι και προχωρούσαμε μαζί».

Ο Ακουζάουα συνήθιζε να απολαμβάνει την αναρρίχηση μόνος του, αλλά καθώς οι δυνάμεις του μειώνονταν, άρχισε να στηρίζεται περισσότερο στη βοήθεια των άλλων. Η αναρρίχηση-ρεκόρ του τον Αύγουστο ήταν μια άλλη δοκιμασία που πέρασε με βοήθεια.

«Το όρος Φούτζι δεν είναι ένα δύσκολο βουνό, αλλά αυτή τη φορά ήταν πιο δύσκολο από ό,τι πριν από έξι χρόνια. Πιο δύσκολο από οποιοδήποτε άλλο βουνό στο παρελθόν», είπε. «Ποτέ δεν ένιωσα τόσο αδύναμος. Δεν ένιωθα πόνο, αλλά αναρωτιόμουν συνεχώς γιατί ήμουν τόσο αργός, γιατί δεν είχα αντοχή. Είχα ξεπεράσει προ πολλού τα φυσικά μου όρια και μόνο χάρη στη δύναμη των άλλων τα κατάφερα.

«Θα ήθελα να συνεχίσω να αναρριχώμαι για πάντα, αλλά μάλλον δεν μπορώ πια. Τώρα είμαι στο επίπεδο του όρους Ακάγκι», μιας κοντινής κορυφής με ύψος περίπου το μισό του Φούτζι, στα 1.828 μέτρα.

Ο Ακουζάουα περνά τα πρωινά του ως εθελοντής σε ένα κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων και διδάσκει ζωγραφική στο στούντιο του σπιτιού του.