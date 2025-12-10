«Είναι αίσχος» λέει ο Γεωργιάδης για ακύρωση ραντεβού ογκολογικών ασθενών στο ΠΑΓΝΗ λόγω των μπλόκων

Την έκδηλη απογοήτευσή του εξέφρασε στην πρωινή εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» στο Action24 ο Άδωνις Γεωργιάδης για την ακύρωση των ραντεβού για εξετάσεις PET-SCAN στο ΠΑΓΝΗ λόγω των μπλόκων των αγροτών.

«Αυτό που έγινε είναι πραγματικά τραγικό» σχολίασε ο υπουργός Υγείας τονίζοντας ότι «αποδεικνύεται στην πράξη πως η αβλεψία, η αλαζονεία, η αμετροέπεια, η έλλειψη μέτρου ορισμένων στη διεκδίκηση όπου δίκιου θεωρούν ότι έχουν μπορεί να βλάψει σοβαρά τον συμπολίτη τους».

«Είναι ένα αίσχος αυτό που έγινε», είπε και στη συνέχεια εξηγώντας ότι «στο ΠΑΓΝΗ είναι το μόνο μέρος στην Κρήτη όπου έχουμε PET SCAN, είναι η ειδική εξέταση που κάνουμε για να ανιχνεύσουμε τους όγκους στους καρκινοπαθείς. Για να γίνει η εξέταση αυτή χρειάζεται ένα ειδικό σκιαγραφικό φάρμακο το οποίο δεν υπάρχει στην Κρήτη και το φέρνουμε κάθε μέρα με αεροπλάνο της Aegean με ειδική συμφωνία που έκανα εγώ. Την ώρα που μπήκαν οι αγρότες στον αεροδιάδρομο, το αεροπλάνο που αναγκάστηκε να φύγει ήταν αυτό που μετέφερε το φάρμακο. Ως αποτέλεσμα η Κρήτη για δύο ημέρες περίπου μένει χωρίς φάρμακο», σημείωσε για τις επιπτώσεις που έφεραν οι κινητοποιήσεις των αγροτών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «είναι πολύ μεγάλη η διαδικασία μεταφοράς γιατί αυτό το φάρμακο είναι ραδιενεργό. Δεν είναι απλά η μεταφορά ενός κουτιού, υπάρχει ειδικό αεροπλάνο που το μεταφέρει» ενώ τόνισε ότι «Κατά συνέπεια, άνθρωποι οι οποίοι είχαν κλείσει πριν αρκετές εβδομάδες το ραντεβού τους, γιατί στην Κρήτη υπάρχει καθυστέρηση στο PET SCAN επειδή υπάρχει μόνο μία μονάδα στο νησί, πάνε εβδομάδες μπροστά».

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι είναι αδύνατη η μεταφορά περισσότερου φαρμάκου με άλλη πτήση, καθώς η συγκεκριμένη διαδικασία προβλέπει συγκεκριμένο αριθμό. «Κάντε ότι διαμαρτυρία θέλετε. Άλλο η διαμαρτυρία, άλλο το χάος», σχολίασε ο υπουργός Υγείας.