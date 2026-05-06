«Είναι ανυπόφορο» - Η 49χρονη Καναδή ηθοποιός που ζητά το δικαίωμα στην υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Εδώ και μήνες, η Κλερ Μπροσό (Claire Brosseau) δεν είχε βγει από το σπίτι της. Τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 έκανε μια εξαίρεση. Στάθηκε έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο του Οντάριο, στο Τορόντο, και με εμφανή τα σημάδια της ψυχικής εξάντλησης μίλησε δημόσια για αυτό που περιγράφει ως «αβάσταχτο πόνο».

«Είναι ανυπόφορο. Κάθε πρωί που ξυπνάω δεν ξέρω αν θα αντέξω μέχρι το τέλος της ημέρας», είπε η 49χρονη Καναδή ηθοποιός, ζητώντας από τη Δικαιοσύνη να της επιτρέψει να πεθάνει μέσω ιατρικά υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, παρότι δεν πάσχει από κάποια ανίατη σωματική ασθένεια.

Η υπόθεση της Κλερ Μπροσό έχει ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση στον Καναδά, καθώς φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα από τα πιο δύσκολα και ηθικά φορτισμένα ερωτήματα της εποχής: μπορεί η σοβαρή ψυχική νόσος να θεωρηθεί αρκετός λόγος για να επιτραπεί σε έναν άνθρωπο να βάλει τέλος στη ζωή του με ιατρική βοήθεια;

Η Κλερ Μπροσό είναι ηθοποιός με έδρα το Μόντρεαλ, η οποία έχει συμμετάσχει σε δεκάδες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές στον Καναδά και τις ΗΠΑ. Στην πορεία της έχει συνεργαστεί με γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ, μεταξύ αυτών και ο Τζέιμς Φράνκο.

Παρά την επιτυχημένη επαγγελματική της πορεία, η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μακροχρόνια μάχη της με σοβαρή διπολική διαταραχή και μετατραυματικό στρες, καταστάσεις που - όπως λέει - έχουν καταστρέψει κάθε δυνατότητα να βιώσει μια υποφερτή καθημερινότητα.

Σε ανοιχτή επιστολή της είχε αποκαλύψει ότι έχει δοκιμάσει περισσότερες από 20 φαρμακευτικές αγωγές, διαφορετικές μορφές ψυχοθεραπείας, ακόμη και ηλεκτροσπασμοθεραπεία, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες δημόσιες φωνές στον Καναδά γύρω από το δικαίωμα στην ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία για ανθρώπους με αποκλειστικά ψυχική νόσο.

Πίσω από την ψυχρή νομική διαδικασία, ωστόσο, υπάρχει μια ανθρώπινη ιστορία γεμάτη αντιφάσεις. Η Μπροσό δεν ζει απομονωμένη ούτε εγκαταλελειμμένη. Όπως η ίδια παραδέχεται, έχει «μια ζωή γεμάτη αγάπη και προνόμια»: φίλους, οικογένεια, οικονομική άνεση και τον αγαπημένο της σκύλο, Όλιβ. Κι όμως, επιμένει πως τίποτα από αυτά δεν μπορεί να υπερνικήσει αυτό που περιγράφει ως «αδιάκοπη εσωτερική οδύνη».

Όπως περιγράφει η New York Post, η ηθοποιός έχει κάνει στο παρελθόν πολλαπλές απόπειρες αυτοκτονίας. Έχει πάρει υπερβολική δόση φαρμάκων, έχει κόψει τις φλέβες της, ενώ έχει επιχειρήσει να πεθάνει ακόμη και τρώγοντας φυστίκια, στα οποία έχει σοβαρή αλλεργία. Η ίδια έχει μιλήσει για σκέψεις θανάτου που είχε ήδη από την παιδική της ηλικία, λέγοντας ότι από μικρό παιδί ένιωθε πως «θα ήταν καλύτερα να μην υπάρχει».

Το νομικό κενό στον Καναδά

Η Κλερ Μπροσό προσπαθεί από το 2021 να αποκτήσει πρόσβαση στο καναδικό πρόγραμμα MAID (Medical Assistance in Dying), δηλαδή την ιατρική βοήθεια στον θάνατο. Σήμερα, η καναδική νομοθεσία επιτρέπει τη διαδικασία μόνο σε ανθρώπους με σοβαρή και ανίατη σωματική πάθηση.

Το 2024, η ίδια μαζί με την οργάνωση «Dying with Dignity» (Πεθαίνοντας με αξιοπρέπεια) προσέφυγαν κατά της καναδικής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι ο αποκλεισμός ανθρώπων με αποκλειστικά ψυχική νόσο παραβιάζει τα συνταγματικά τους δικαιώματα.

Τώρα ζητά μια εξαίρεση μέσω δικαστικής απόφασης, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει σε υποβοηθούμενο θάνατο πριν αλλάξει - ή όχι - ο νόμος.

Ο δικηγόρος της, Μάικλ Φένρικ, χαρακτήρισε την περίπτωσή της «ξεχωριστή», λέγοντας πως η καθυστέρηση σημαίνει παράταση της οδύνης της, όπως σημειώνει η Canadian Press.

Τι είναι η υποβοηθούμενη αυτοκτονία και γιατί προκαλεί τόσο μεγάλη σύγκρουση

Η υποβοηθούμενη αυτοκτονία ή ιατρικά υποβοηθούμενος θάνατος αφορά τη διαδικασία κατά την οποία ένας ασθενής, υπό αυστηρές νομικές και ιατρικές προϋποθέσεις, λαμβάνει ιατρική βοήθεια για να τερματίσει τη ζωή του.

Σε χώρες όπου επιτρέπεται, όπως ο Καναδάς, το Βέλγιο, η Ολλανδία και ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ, το πλαίσιο αφορά κυρίως ανθρώπους με ανίατες ή τελικού σταδίου ασθένειες, που βιώνουν αφόρητο πόνο χωρίς προοπτική βελτίωσης.

Το μεγάλο ηθικό και επιστημονικό δίλημμα ξεκινά όταν στο πεδίο μπαίνουν οι ψυχικές ασθένειες.

Οι υποστηρικτές της επέκτασης του δικαιώματος υποστηρίζουν πως ο ψυχικός πόνος μπορεί να είναι εξίσου αβάσταχτος με τον σωματικό και ότι άνθρωποι με χρόνια, ανθεκτική ψυχική νόσο δεν θα πρέπει να αποκλείονται αυτόματα.

Οι επικριτές, από την άλλη, φοβούνται πως είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαπιστωθεί πότε μια ψυχική ασθένεια είναι πραγματικά «ανίατη» και πότε ένας άνθρωπος μπορεί ακόμη να βοηθηθεί.

Την περασμένη εβδομάδα, το Κέντρο Εθισμού και Ψυχικής Υγείας του Καναδά προειδοποίησε ότι δεν υπάρχει σαφές επιστημονικό κριτήριο για το πότε μια ψυχική νόσος θεωρείται μη αναστρέψιμη.

Η δρ Άλισον Κρόφορντ, επικεφαλής γραμμής πρόληψης αυτοκτονιών του Καναδά, κατέθεσε επίσης ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να διαχωρίζουν με βεβαιότητα την αυτοκτονική πρόθεση από το αίτημα για ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία.

Ακόμη και οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα στην Μπροσό εμφανίζονται διχασμένοι. Η μητέρα της παραδέχθηκε πως δεν αντέχει να βλέπει το παιδί της να υποφέρει, ενώ η αδελφή της δήλωσε αρχικά «θυμωμένη» με την απόφασή της.

Την ίδια στιγμή, οι δύο ψυχίατροί της δεν συμφωνούν απόλυτα μεταξύ τους. Ο ένας πιστεύει ότι μπορεί ακόμη να βελτιωθεί, ενώ η άλλη δηλώνει πως εύχεται να αλλάξει γνώμη, αλλά θα στηρίξει την απόφασή της.

Κάπου ανάμεσα σε αυτά τα αντικρουόμενα επιχειρήματα βρίσκεται πλέον και η κοινωνία, που καλείται να απαντήσει σε ένα ερώτημα χωρίς εύκολες απαντήσεις: πού τελειώνει το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και πού αρχίζει η υποχρέωση της κοινωνίας να προστατεύσει έναν άνθρωπο από τον ίδιο του τον πόνο;