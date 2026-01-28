«Είναι επικίνδυνος»: Φόβοι για την ψυχική κατάσταση του Τραμπ ακόμα και από «δικούς του» ηγέτες

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός και γνωστός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, Ρόμπερτ Φίτσο, φέρεται να εξέφρασε σοκ μετά από συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, εκφράζοντας ανησυχίες για την ψυχολογική του κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που ενημερώθηκαν για τη συζήτηση, ο Φίτσο χρησιμοποίησε τη λέξη «επικίνδυνος» για να περιγράψει τη συμπεριφορά του Τραμπ κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου στο θέρετρο Mar-a-Lago στη Φλόριντα.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός έκανε αυτά τα σχόλια σε μια «άτυπη συνάντηση» Ευρωπαίων ηγετών και ανώτερων αξιωματούχων στις 22 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες, όπου συζητήθηκαν οι απειλές του Τραμπ για κατάληψη της Γροιλανδίας, όπως αναφέρει το Politico.

Το δημοσίευμα επικαλείται διπλωμάτες από τέσσερις διαφορετικές κυβερνήσεις της ΕΕ, οι οποίοι ενημερώθηκαν από ηγέτες που παρευρέθηκαν στη συζήτηση, ενώ ένας πέμπτος ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος επιβεβαίωσε τις πληροφορίες. Κανένας από τους πέντε δεν γνώριζε λεπτομέρειες για την ακριβή συζήτηση μεταξύ Φίκο και Τραμπ στη Φλόριντα.

Ένας διπλωμάτης ανέφερε ότι ο Φίτσο φαινόταν «τραυματισμένος» μετά τη συνάντηση, ενώ άλλος σημείωσε πως ο Σλοβάκος πρωθυπουργός περιέγραψε τον Τραμπ ως «έξω από τον νου».