«Είναι επικίνδυνος, πίνει συνέχεια» λέει γείτονας του 43χρονου που τραυμάτισε με πιρούνι τη σύζυγό του

«Πλούσιο» είναι το παρελθόν του 43χρονου Γεωργιανού που επιτέθηκε στην έγκυο σύζυγό του και επιχείρησε να της βγάλει τα μάτια με το πιρούνι, με την ίδια να παραμένει νοσηλευόμενη στο «Αττικόν» δίνοντας μάχη για την όρασή της. Όπως προέκυψε ο άνδρας, που μπαινόβγαινε στη φυλακή έχει βαρύ ποινικό μητρώο καθώς έχει στο «βιογραφικό» του δεκάδες συλλήψεις για σοβαρά αδικήματα.

Όπως προκύπτει από το φάκελο του ο άνδρας είχε πρόβλημα με το αλκοόλ και βίαιο παρελθόν αφού μπλεκόταν συχνά σε καυγάδες με τους γείτονές του στην περιοχή που διέμενε. Ο 43χρονος, τσακωνόταν επειδή κάποιος τον «αγριοκοίταξε», για θέσεις πάρκινγκ και για την αγορά αλκοόλ που κάποιοι του αρνούνταν. Μάρτυρας που γνωρίζει τον δράστη κάνει λόγο για έναν άκρως επικίνδυνο άνθρωπο, ενώ όπως λέει έναν εφιάλτη ζούσε και η πρώτη του σύζυγος, η οποία ευτυχώς βρήκε τη δύναμη και μαζί με την κόρη τους έφυγαν από το σπίτι.

«Τον γνωρίζω εδώ και 15 χρόνια. Ο κόσμος ήξερε αλλά όλοι τον φοβόντουσαν και δεν μιλούσαν. Είναι πολύ επικίνδυνος, έπινε από την ώρα που ξυπνούσε, μέχρι τα ξημερώματα κάθε μέρα. Δεν δούλευε. Έπιανε περιστασιακά δουλειές για μικρό χρονικό διάστημα και σταματούσε», είπε αυτόπτης μάρτυρας που γνωρίζει τον 43χρονο.

Και συμπλήρωσε: «Η γυναίκα που νοσηλεύεται είναι μαζί του εδώ και 1 χρόνο, είναι η δεύτερη γυναίκα του. Την είχα δύο φορές μαζί του μέσα στο αυτοκίνητο, είχα πετύχει αυτόν να της μιλάει στο τηλέφωνο και να την απειλεί. “Θα σε πλακώσω, που είσαι;” της έλεγε.

Την πρώτη του γυναίκα την ήξερα καλά, και την κορούλα του. Κατάφεραν να ξεφύγουν από τα χέρια του γιατί και αυτές τις χτυπούσε πολύ. Κάθε μέρα ακούγονταν φωνές από το σπίτι τους, γιατί έμεναν στο ισόγειο και κάθε μέρα ερχόταν η αστυνομία. Επειδή χτύπαγε την κόρη, η οποία αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι και χάθηκε, ήταν 3 μέρες σε φίλη της. Μπήκε το amber alert και το παιδί γύρισε.

Η μάνα της, η πρώτη γυναίκα του 43χρονου έφυγε και αυτή από το σπίτι, έστειλε την κόρη πίσω στη Γεωργία στη γιαγιά και τα ίχνη της γυναίκας από τότε χάθηκαν εντελώς. Τώρα βρήκε αυτή την κοπέλα, η οποία καθόταν μαζί του επειδή φοβόταν», είπε στη συνέχεια ο μάρτυρας, μιλώντας στο MEGA.

Ο 43χρονος Γεωργιανός οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Δείτε το βίντεο:

To χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν στην οικία του ζευγαριού στα βόρεια προάστια της Αττικής, τα ξημερώματα της Τρίτης (7/10).

Η γυναίκα, που βρίσκεται στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της, διακομίστηκε στα επείγοντα του Αττικόν με αίματα σε όλο το πρόσωπο και με τραύματα από πιρούνι.

Η γυναίκα ανέφερε πως της επιτέθηκε ο 43χρονος σύζυγός της, με τους γιατρούς να ειδοποιούν την Αστυνομία. Η 38χρονη που νοσηλεύεται στη μαιευτική, γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στα μάτια και δίνει μάχη για να διατηρήσει την όρασή της. Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, το έμβρυο που κυοφορεί «σώθηκε».

Όπως έγινε γνωστό από πηγές της ΕΛΑΣ, ο 43χρονος εντοπίστηκε και προσήχθη το πρωί της Τετάρτης από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ψυχικού- Φιλοθέης. Στη συνέχεια, ακολούθησε η σύλληψή του καθώς υπάρχει η καταγγελία της γυναίκας.