Είναι επίσημο: Η Netflix εξαγόρασε την Warner Bros - Τι φέρνει το «χρυσό» deal των 72 εκατ. δολαρίων

Η πλατφόρμα streaming Netflix ανακοίνωσε την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου ότι κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά τμήματος της θρυλικής εταιρείας παραγωγής Warner Bros. Discovery (WBD), δίνοντας ένα γρήγορο τέλος σε μια δραματική διαδικασία υποβολής προσφορών.

Στις εταιρείες που κατέθεσαν προσφορές συμπεριλαμβάνονταν μεταξύ άλλων και οι Paramount Skydance και Comcast ωστόσο δεν τα κατάφεραν.

Η συναλλαγή αποτελείται από μετρητά και μετοχές και αποτιμάται στα 27,75 δολάρια ανά μετοχή της WBD, ανέφεραν οι εταιρείες. Αυτό ανεβάζει την αξία των ιδίων κεφαλαίων της συμφωνίας στα 72 δισεκατομμύρια δολάρια, με συνολική επιχειρηματική αξία περίπου 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τι περιλαμβάνει το «χρυσό» deal

Το Netflix θα εξαγοράσει το κινηματογραφικό στούντιο και την υπηρεσία streaming της WBD, HBO Max. Η Warner Bros. Discovery θα προχωρήσει με την προηγουμένως προγραμματισμένη απόσχισή της από την Discovery Global, η οποία περιλαμβάνει το τεράστιο χαρτοφυλάκιο δικτύων συνδρομητικής τηλεόρασης, όπως το TNT και το CNN.

Η συμφωνία για τις μεγάλες επιτυχίες φέρνει κοντά τον γίγαντα του streaming Netflix, ο οποίος έχει ανατρέψει τη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια, και το ιστορικό κινηματογραφικό στούντιο Warner Bros., γνωστό για τη συλλογή του που περιλαμβάνει τον «Μάγο του Οζ», το franchise του Χάρι Πότερ και το σύμπαν των κόμικς της DC. Θα περιλαμβάνει επίσης περιεχόμενο του HBO Max, συμπεριλαμβανομένων των «Σοπράνο» και «Game of Thrones».

«Η αποστολή μας ήταν πάντα να διασκεδάζουμε τον κόσμο», δήλωσε ο Ted Sarandos, διευθύνων σύμβουλος του Netflix, σε δελτίο τύπου. «Συνδυάζοντας την απίστευτη βιβλιοθήκη εκπομπών και ταινιών της Warner Bros, από τα διαχρονικά όπως η «Καζαμπλάνκα» και ο «Πολίτης Κέιν» μέχρι σύγχρονες αγαπημένες ταινίες όπως ο Χάρι Πότερ και τα «Φιλαράκια», με τους τίτλους που καθορίζουν την κουλτούρα μας, όπως τα «Stranger Things», «KPop Demon Hunters» και «Squid Game», θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό ακόμα καλύτερα. Μαζί, μπορούμε να προσφέρουμε στο κοινό περισσότερα από αυτά που αγαπά και να συμβάλουμε στον καθορισμό του επόμενου αιώνα αφήγησης ιστοριών».

Πότε θα περάσει στα χέρια της Netflix

Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τον διαχωρισμό των τηλεοπτικών δικτύων, ο οποίος αναμένεται πλέον το τρίτο τρίμηνο του 2026. Οι εταιρείες εκτίμησαν ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί σε 12 έως 18 μήνες.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, κάθε μέτοχος της Warner Bros. Discovery θα λάβει 23,25 δολάρια σε μετρητά και 4,50 δολάρια σε κοινές μετοχές της Netflix για κάθε κοινές μετοχές της WBD σε κυκλοφορία μετά το κλείσιμο της συμφωνίας.

Η Netflix και η Warner Bros. Discovery δήλωσαν ότι τα διοικητικά τους συμβούλια ενέκριναν ομόφωνα τη συμφωνία, η οποία υπόκειται στην έγκριση των ρυθμιστικών αρχών καθώς και στην έγκριση των μετόχων της WBD.