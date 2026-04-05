Είναι επίσημο: Στις 26 Σεπτεμβρίου η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Στο ΟΑΚΑ θα εμφανιστεί στις 26 Σεπτεμβρίου η Άννα Βίσση, σε μία συναυλία που η ίδια ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου (4/4), κατά τη διάρκεια της τελευταίας της εμφάνισης για τη φετινή σεζόν στο Hotel Ermou.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια έκλεισε έναν ακόμη επιτυχημένο κύκλο εμφανίσεων στο γνωστό νυχτερινό κέντρο της οδού Ερμού, γιορτάζοντας παράλληλα δέκα χρόνια παρουσίας στον συγκεκριμένο χώρο. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θερμό, με το κοινό να γεμίζει το venue και τη βραδιά να κρατά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η εμφάνιση του Νίκου Καρβέλα στη σκηνή, με τους δυο τους να χαρίζουν στο κοινό μια από τις στιγμές που συζητήθηκαν έντονα και στα social media.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η ανακοίνωση της μεγάλης συναυλίας στο Ολυμπιακό Στάδιο, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Την ανακοίνωση έκανε μέσω Instagram η Vission Music, η δισκογραφική εταιρεία που δημιούργησε η ίδια η Άννα Βίσση μαζί με τη Δήμητρα Κούστα.

Μετά τις τρεις sold out εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, η Άννα Βίσση ετοιμάζεται για ακόμη ένα μεγάλο μουσικό γεγονός, το οποίο αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες θεατές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η διάθεση των εισιτηρίων αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, με το ενδιαφέρον του κοινού να είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένο.