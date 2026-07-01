«Είναι φρικτό… το ένα της χέρι έχει κοπεί εντελώς»: Αλιγάτορας επιτέθηκε σε γυναίκα ενώ κολυμπούσε

Η Μπρίτανι Κλαρκ κολυμπούσε με τον σύντροφο και την καλύτερη φίλη της στον ποταμό Έκονλοκχάτσι στη Φλόριντα, το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, όταν ένας τεράστιος αλιγάτορας της όρμησε και της δάγκωσε το χέρι. Σύμφωνα με τις Αρχές, το ζευγάρι είχε βγει για πεζοπορία και αποφάσισε να κάνει μια στάση για να κολυμπήσει στα ρηχά νερά.



«Κάνανε πεζοπορία και απλώς σταμάτησαν για να κολυμπήσουν», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Αλιείας και Άγριας Ζωής της Φλόριντα, Τσαντ Γουέμπερ, στους δημοσιογράφους. «Τη δάγκωσε και στα δύο χέρια. Ο φίλος της ήταν αυτός που τηλεφώνησε. Προσπαθούσε να την πάρει από το στόμα του αλιγάτορα».

Συγκλονιστική είναι η κλήση στο 911, στην οποία ακούγονται οι αγωνιώδεις εκκλήσεις για βοήθεια, ενώ η 31χρονη αιμορραγούσε ακατάσχετα. Μία γυναίκα περιγράφει: «Είναι φρικτό… το ένα της χέρι έχει κοπεί εντελώς και το άλλο κρέμεται, μόλις που συγκρατείται» με τον σύντροφό της να φωνάζει στους διασώστες: «Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη, σας παρακαλώ βιαστείτε. Χάνει πάρα πολύ αίμα, πρέπει να σταματήσουμε την αιμορραγία».

Παρά τις προσπάθειες όσων βρίσκονταν στο σημείο και των διασωστών, η νεαρή γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εντόπισαν τον αλιγάτορα, τον θανάτωσαν και αφαίρεσαν το κεφάλι του, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο στο πλαίσιο της έρευνας.