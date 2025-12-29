Είναι καλή ιδέα να κοιμάται ο σκύλος στο κρεβάτι σου; Τι λένε οι ειδικοί

Η επιλογή πολλών ανθρώπων να κοιμούνται μαζί με τον σκύλο τους αποτελεί εδώ και χρόνια θέμα συζήτησης. Η αίσθηση ζεστασιάς και η συναισθηματική ασφάλεια που προσφέρει η παρουσία του ζώου είναι για αρκετούς ακαταμάχητες, ωστόσο δεν λείπουν οι προβληματισμοί γύρω από την υγιεινή και την ποιότητα του ύπνου. Οι σκύλοι, επιστρέφοντας από τον εξωτερικό χώρο, μεταφέρουν στο τρίχωμα και τις πατούσες τους χώμα, γύρη και μικροοργανισμούς. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αποτελούν απειλή, όμως μπορούν να καταλήξουν στα σεντόνια και να επιβαρύνουν άτομα με αλλεργίες ή αυξημένη ευαισθησία.

Δες τι άλλο επισημαίνουν οι ειδικοί και αν τελικά ο κοινός ύπνος με τον σκύλο σου είναι ωφέλιμος ή όχι για την υγεία σου.